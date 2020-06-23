Владимир Путин обратился к россиянам

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
Президент поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии. По его словам, многих людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание угрозы, того, что бороться и победить можно только всем вместе и что человеческая жизнь — это главное.
"Мы действовали, опираясь на эти ценности, и именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности. <...> Дорогие друзья, хотел бы еще раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии", — сказал он.
Также глава государства напомнил, что все принятые меры по борьбе с распространением COVID-19 были обоснованны: именно они позволили спасти десятки тысяч жизней, а гибкая модель реагирования на коронавирус — федеральные ограничения и дополнительные полномочия регионам — себя оправдала.
Благодаря усилению мер санитарной защиты на границе, подчеркнул Путин, России удалось отразить первый удар и задержать эпидемию, "ее пик на полтора-два месяца".
"Но эти, безусловно, сложные дни, недели, месяцы, у всех нас было совсем другое ощущение времени. Слишком многое они в себя вместили: резко изменившийся уклад жизни, ограничение для работы и общения, тревоги и опасения и даже горечь потерь, разлуки с родными, близкими, мысли о том, что будет завтра, как защитить, оградить от беды самых близких, как обеспечить семью, детей, поддержать родителей", — добавил российский лидер.
В то же время Путин отметил, что вирус по-прежнему опасен, и призвал россиян быть осторожными, пока не появится вакцина. Уверенность в ее эффективности и надежности должна быть на 100 процентов.
"Сейчас сразу 14 федеральных центров России работают над созданием вакцины от коронавируса. <...> И, что очень важно, Россия в числе немногих стран мира сумела наладить собственное производство эффективных лекарств для лечения коронавируса", — сказал он.
Однако, заметил Путин, вакцина — не панацея, поэтому противостоять инфекции можно лишь с соблюдением всех профилактических мер. Кроме того, по его мнению, необходимо извлечь и уроки из эпидемии, так как вскрылись многие нерешенные проблемы.
Также во время своего телеобращения президент предложил следующие меры поддержки:
—"коронавирусные" выплаты соцработникам продлить на два месяца, до 15 сентября;
—с 1 января повысить НДФЛ с 13 процентов до 15 процентов для граждан, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год;
—вырученные от повышения налога на доход физлиц средства (порядка 60 миллиардов ежегодно) направить на лечение детей с орфанными заболеваниями;
—в июле выплатить еще по десять тысяч рублей семьям, где есть ребенок младше 16 лет;
—семьям, где оба родителя потеряли работу, выплатить по три тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе;
—расширить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех, а до шести миллионов рублей, в Москве и Петербурге — до 12 миллионов;
—выделить еще 100 миллиардов на программу льготного кредитования компаний в два процента (при условии сохранения рабочих мест);
—с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну (получить его можно будет в каждом регионе);
—предоставлять статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет (это коснется трех миллионов человек, они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ);
—снизить налог на прибыль IT-компаний с 20 процентов до трех процентов, ставку их страховых взносов — до 7,6 процента;
—оказать дополнительную помощь субъектам Федерации — выделить им еще 100 миллиардов рублей;
—100 миллиардов также направить регионам для обновления дорожной сети;
—предприниматели, работающие за рубежом, должны получить возможность платить налоги в размере пяти миллионов рублей в год без предоставления налоговой отчетности;
—правительство обязано предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование.
"Эпидемия еще не закончилась. Нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм. Да, у всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время и дома, и на работе. <...> Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, все обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать", — подытожил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.