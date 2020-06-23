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В Сенате Франции оценили идею создать парламентский "нормандский формат"
В сенате Франции открыты к предложению создать парламентское измерение "нормандского формата", завалил глава верхней палаты французского парламента Жерар Ларше. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:50
жерар ларше
виктор медведчук
совет федерации рф
вячеслав володин
владимир путин
франция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
жерар ларше, виктор медведчук, совет федерации рф, вячеслав володин, владимир путин, франция, в мире

В Сенате Франции оценили идею создать парламентский "нормандский формат"

19:50 23.06.2020
357
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России
Сенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости. В сенате Франции открыты к предложению создать парламентское измерение "нормандского формата", завалил глава верхней палаты французского парламента Жерар Ларше.
"Когда мы говорим о "нормандском формате", мы говорим о минских договоренностях. И, естественно, это предложение, которое сделали нам наши друзья из Совета Федерации. Мы готовы к этому вопросу - ко всему, что поможет продвинуться к стабилизации на Украине, возвращению диалога", - сказал Ларше журналистам.
Министерство иностранных дел Украины
2 июня, 14:19
МИД Украины анонсировал переговоры в "нормандском формате"
В марте президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Путин заявил, что Россия всегда готова поддержать идею подключить к "нормандскому формату" парламентариев России, Украины, Германии и Франции, и выразил надежду, что администрация украинского лидера поддержит такую идею.
Так называемый "нормандский" формат (с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Алексей Мартынов, директор Института новейших государств
30 апреля, 17:44
"Нормандский формат" на сегодняшний день себя исчерпал, считает эксперт
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Жерар ЛаршеВиктор МедведчукСовет Федерации РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинФранцияВ мире
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