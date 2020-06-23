В Сенате Франции оценили идею создать парламентский "нормандский формат"

ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости. В сенате Франции открыты к предложению создать парламентское измерение "нормандского формата", завалил глава верхней палаты французского парламента Жерар Ларше.
"Когда мы говорим о "нормандском формате", мы говорим о минских договоренностях. И, естественно, это предложение, которое сделали нам наши друзья из Совета Федерации. Мы готовы к этому вопросу - ко всему, что поможет продвинуться к стабилизации на Украине, возвращению диалога", - сказал Ларше журналистам.
В марте президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Путин заявил, что Россия всегда готова поддержать идею подключить к "нормандскому формату" парламентариев России, Украины, Германии и Франции, и выразил надежду, что администрация украинского лидера поддержит такую идею.
Так называемый "нормандский" формат (с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.