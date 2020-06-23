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Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:42
петр порошенко
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михаил саакашвили
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петр порошенко, владимир зеленский, михаил саакашвили, украина, в мире

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

19:42 23.06.2020
4043
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 июн - РИА Новости. Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
Ранее Саакашвили заявил, что в стране растут центробежные настроения во всех регионах и Украина может распасться.
"Мы (стоим – ред.) перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод", - заявил Саакашвили во вторник в эфире передачи "В гостях у Дмитрия Гордона" на Youtube-канале журналиста.
По его словам, у Украины впереди очень тяжелые времена, но для их преодоления нужно всем тяжело работать. Вместе с тем Саакашвили сказал, что на Украине можно "исправить ситуацию… за 100 дней". При этом он не сказал, что для этого нужно делать.
Михаил Саакашвили
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Саакашвили заявил об угрозе распада Украины
Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.
В начале мая Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
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8643214
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