Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

По его словам, у Украины впереди очень тяжелые времена, но для их преодоления нужно всем тяжело работать. Вместе с тем Саакашвили сказал, что на Украине можно "исправить ситуацию… за 100 дней". При этом он не сказал, что для этого нужно делать.