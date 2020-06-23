В Пензенской области умер пожилой пациент с COVID-19

САРАТОВ, 23 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 36 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтвержден 4451 случай коронавируса. К 22 июня в регионе скончались 35 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Жертвой COVID-19 стал мужчина 1949 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она добавила, что врачи в области во вторник выписали после лечения коронавируса еще 183 пациента, общее число выздоровевших достигло 4077 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.