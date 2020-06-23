В Пензенской области умер пожилой пациент с COVID-19

"Жертвой COVID-19 стал мужчина 1949 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она добавила, что врачи в области во вторник выписали после лечения коронавируса еще 183 пациента, общее число выздоровевших достигло 4077 человек.