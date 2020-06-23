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В Пензенской области умер пожилой пациент с COVID-19
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 36 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:41
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пензенская область, общество

В Пензенской области умер пожилой пациент с COVID-19

19:41 23.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
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САРАТОВ, 23 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 36 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтвержден 4451 случай коронавируса. К 22 июня в регионе скончались 35 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Жертвой COVID-19 стал мужчина 1949 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она добавила, что врачи в области во вторник выписали после лечения коронавируса еще 183 пациента, общее число выздоровевших достигло 4077 человек.
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