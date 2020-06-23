Путин поблагодарил Мирзиеева за приезд на парад Победы в Москву

"Очень рад вас видеть, спасибо, что приехали на торжества по случаю 75-летия Победы, на парад. Очень приятно, что подразделения Вооруженных сил Узбекистана , по-моему 75 человек, пройдут завтра в Москве по Красной площади. Это очень зримый знак наших особых союзнических отношений", - сказал Путин, приветствуя гостя.

Он отметил, что знает, что 9 мая Мирзиеев открыл в Ташкенте парад Победы. "В этой связи, конечно, нельзя не вспомнить, что во время войны на фронт ушли 2 миллиона жителей Узбекистана", - сказал Путин.

Также российский лидер напомнил, что Узбекистан в годы Великой Отечественной войны принял людей из всех республик СССР . По его словам, большое количество промышленных предприятий было переведено в Узбекистан, буквально с колес начали работать в интересах фронта. "Все это наша общая история, наше общее достижение и наша общая победа", - сказал Путин.

Также президент сказал, что сегодня Россия и Узбекистан развиваются независимо, но между ними уникальные стратегические и союзнические отношения. Путин добавил, что сотрудничество ведется по линии экономики, социальных служб, в борьбе с терроризмом, сотрудничают вооруженные силы, ведется взаимодействие в гуманитарной сфере, в области образования и культуры.

Мирзиеев в ответ поблагодарил за приглашение президента России, поздравил его и народ РФ с праздником Победы. Он пригласил Путина в Узбекистан, а также поблагодарил Минобороны РФ за доступ к архивным документам времен Великой Отечественной войны.

По словам Мирзиеева, за два года работы партнерство между РФ и Узбекистаном наполнилось реальными результатами. В качестве примера он привел товарооборот, который по итогам прошлого года увеличился на 18%. "Это большая цифра", - сказал он, добавив, что пандемия коронавируса немного сорвала планы двух стран.