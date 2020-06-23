Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573388577.html
Путин поблагодарил Мирзиеева за приезд на парад Победы в Москву
Президент России Владимир Путин поблагодарил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева за приезд на парад Победы в Москву и отметил уникальные отношения... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:39
75 лет великой победы
шавкат мирзиеев
парад победы
владимир путин
москва
ташкент
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573387432_0:287:2738:1827_1400x0_80_0_0_600734c5da3b2395cb9c389f85367322.jpg
https://ria.ru/20200623/1573369351.html
москва
ташкент
узбекистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573387432_0:287:2738:1827_1400x0_80_0_0_600734c5da3b2395cb9c389f85367322.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573387432_0:0:2584:1938_1400x0_80_0_0_c3fedee3140e61a2934ba4af9ddacf3b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573387432_283:0:2221:1938_1400x0_80_0_0_53e1d9daa21a84e267b9cb4761e1ac70.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шавкат мирзиеев, парад победы, владимир путин, москва, ташкент, узбекистан, в мире

Путин поблагодарил Мирзиеева за приезд на парад Победы в Москву

19:25 23.06.2020 (обновлено: 19:39 23.06.2020)
2707
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева за приезд на парад Победы в Москву и отметил уникальные отношения между странами.
"Очень рад вас видеть, спасибо, что приехали на торжества по случаю 75-летия Победы, на парад. Очень приятно, что подразделения Вооруженных сил Узбекистана, по-моему 75 человек, пройдут завтра в Москве по Красной площади. Это очень зримый знак наших особых союзнических отношений", - сказал Путин, приветствуя гостя.
Парад Победы — 2020
Вчера, 13:21
Парад Победы — 2020: на что обратить внимание
Он отметил, что знает, что 9 мая Мирзиеев открыл в Ташкенте парад Победы. "В этой связи, конечно, нельзя не вспомнить, что во время войны на фронт ушли 2 миллиона жителей Узбекистана", - сказал Путин.
Также российский лидер напомнил, что Узбекистан в годы Великой Отечественной войны принял людей из всех республик СССР. По его словам, большое количество промышленных предприятий было переведено в Узбекистан, буквально с колес начали работать в интересах фронта. "Все это наша общая история, наше общее достижение и наша общая победа", - сказал Путин.
Также президент сказал, что сегодня Россия и Узбекистан развиваются независимо, но между ними уникальные стратегические и союзнические отношения. Путин добавил, что сотрудничество ведется по линии экономики, социальных служб, в борьбе с терроризмом, сотрудничают вооруженные силы, ведется взаимодействие в гуманитарной сфере, в области образования и культуры.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 15:2275 лет Великой Победы
Песков рассказал, кого пригласили на парад Победы в Москве
Мирзиеев в ответ поблагодарил за приглашение президента России, поздравил его и народ РФ с праздником Победы. Он пригласил Путина в Узбекистан, а также поблагодарил Минобороны РФ за доступ к архивным документам времен Великой Отечественной войны.
По словам Мирзиеева, за два года работы партнерство между РФ и Узбекистаном наполнилось реальными результатами. В качестве примера он привел товарооборот, который по итогам прошлого года увеличился на 18%. "Это большая цифра", - сказал он, добавив, что пандемия коронавируса немного сорвала планы двух стран.
Путин в ответ пошутил, что между странами развиваются не только культурные связи, но и кулинарные, и пригласил коллегу на обед.
7511005
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыШавкат МирзиеевПарад ПобедыВладимир ПутинМоскваТашкентУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев прибыл в Москву с рабочим визитом
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Саакашвили рассказал об отношении к Порошенко из-за лишения гражданства
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
Саакашвили рассказал, как ходил с Трампом в Грузии в ночные клубы
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения
Встреча председателя Совета Федерации В. Матвиенко с председателем Сената Франции Ж. Ларше
Глава Сената Франции выступил за смягчение антироссийских санкций
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал водителей фур, которые ездят перегруженными, засранцами
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации
Кудрин прокомментировал предложенные Путиным изменения НДФЛ
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф обвинил Помпео во лжи из-за слов о российских самолетах
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
В ДНР рассказали о ситуации с обменом удерживаемых лиц
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявление Киева о "многомиллионных долгах"
Верхоянские горы в Якутии
В ООН проверят сообщения о рекордных +38°С на полюсе холода в Якутии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"
02:04Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
02:03Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
Лента новостейМолния