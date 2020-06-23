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Саакашвили рассказал об отношении к Порошенко из-за лишения гражданства
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:21
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дмитрий гордон, петр порошенко, владимир зеленский, михаил саакашвили, украина, в мире

Саакашвили рассказал об отношении к Порошенко из-за лишения гражданства

19:21 23.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 июн - РИА Новости. Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не держит зла на бывшего президента Украины Петра Порошенко, в том числе и за лишение гражданства.
Ранее Саакашвили заявил, "обижен на Порошенко", потому что бывший президент "обманул" его, когда пообещал большие полномочия на должности главы Одесской обладминистрации. Саакашвили также заявлял, что у него были "личные отношения с Порошенко".
В эфире передачи "В гостях у Дмитрия Гордона" на Youtube журналист спросил Саакашвили, простил ли он Порошенко, заметив, что "он же вас выкинул из страны". "Я вообще не держу зла ни на кого, ни на какого Порошенко, вообще ни на кого", - заявил он.
Вместе с тем Саакашвили сказал, что доволен тем, что на прошлых президентских выборах победил Владимир Зеленский, а не Порошенко. Чиновник выразил мнение, что, если бы Порошенко переизбрался на второй срок, для Украины это "было бы смертельно".
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Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.
В начале мая Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
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Дмитрий ГордонПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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