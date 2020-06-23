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Кудрин прокомментировал предложенные Путиным изменения НДФЛ
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:57
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
алексей кудрин
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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353
60
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, алексей кудрин, владимир путин, экономика

Кудрин прокомментировал предложенные Путиным изменения НДФЛ

19:15 23.06.2020 (обновлено: 19:57 23.06.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся.
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он добавил, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.
"Конец плоской шкале подоходного налога. Вводили ее для легализации зарплат в стране. В нулевых это сильно помогло. Президент предложил аккуратную корректировку - 15% с доходов выше 5 миллионов рублей в год", - написал Кудрин в микроблоге Twitter.
Он добавил, что "непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки". "Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменён, это важно для доверия и стабильности", - пишет глава Счетной палаты.
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
Вчера, 18:43
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Телеобращение президента 23 июня 2020 годаРоссияАлексей КудринВладимир ПутинЭкономика
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