Глава Сената Франции выступил за смягчение антироссийских санкций

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Председатель Сената Франции Жерар Ларше выразил сожаление в связи с сохраняющимися антироссийскими санкциями и отметил, что резолюция верхней палаты парламента с призывом к облегчению режима санкций по-прежнему актуальна.
Во вторник в формате видеоконференции прошли переговоры председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем сената Франции Жераром Ларше.
"Ограничения, связанные с COVID-19, а также режим санкции пока не позволяют нам еще принять вас в Париже, Вы знаете, что я об этом сожалею. Вы знаете позицию Сената Французской Республики по этому вопросу: 8 июня 2016 голосами мы проголосовали за резолюцию подавляющим большинством 302 голоса против 16. Мы приглашали французское правительство стремиться к упразднению индивидуальных санкций, направленных против парламентариев, которые являлись препятствием для проведения полезного и необходимого диалога на уровне парламентов. Эта резолюция остается актуальной", - сказал Ларше.
Сенат Франции 8 июня 2016 года принял резолюцию с призывом начать постепенное смягчение санкций.
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Также резолюция рекомендует отменить персональные санкции против российских парламентариев, чтобы облегчить диалог между двумя странами.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в Европе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.