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75 лет Великой Победы
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Токаев прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, где он примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил его... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:33
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воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Токаев прибыл в Москву с рабочим визитом

19:12 23.06.2020 (обновлено: 21:33 23.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 23 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, где он примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил его пресс-секретарь Берик Курмангали.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом прибыл в Москву", - написал Курмангали в Facebook.
Украшение Москвы к параду Победы
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По его данным, в среду Токаев посетит военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. Кроме того, президент Казахстана примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата и торжественном приеме по случаю юбилея Победы.
"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой перед вылетом в Москву президент прошел плановое тестирование на коронавирус. Эту процедуру он проходит регулярно в соответствии с медицинским протоколом", - отметил пресс-секретарь.
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Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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