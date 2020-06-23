https://ria.ru/20200623/1573387034.html
Глава Сената Франции предложил России выступить с евразийской инициативой
Москва и Париж должны вместе выступить с евразийской инициативой, которая станет средством сбалансированного сотрудничества, заявил председатель сената... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:58
2020-06-23T19:03
россия
жерар ларше
валентина матвиенко
совет федерации рф
франция
в мире
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https://ria.ru/20200603/1572377222.html
5
россия
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жерар ларше, валентина матвиенко, совет федерации рф, франция, в мире