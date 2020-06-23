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Глава Сената Франции предложил России выступить с евразийской инициативой
Москва и Париж должны вместе выступить с евразийской инициативой, которая станет средством сбалансированного сотрудничества, заявил председатель сената... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:03
россия
жерар ларше
валентина матвиенко
совет федерации рф
франция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, жерар ларше, валентина матвиенко, совет федерации рф, франция, в мире

Глава Сената Франции предложил России выступить с евразийской инициативой

18:58 23.06.2020 (обновлено: 19:03 23.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВстреча председателя Совета Федерации В. Матвиенко с председателем Сената Франции Ж. Ларше
Встреча председателя Совета Федерации В. Матвиенко с председателем Сената Франции Ж. Ларше
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва и Париж должны вместе выступить с евразийской инициативой, которая станет средством сбалансированного сотрудничества, заявил председатель сената Французской Республики Жерар Ларше.
Во вторник в формате видеоконференции прошли переговоры председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с председателем сената Франции Жераром Ларше.
"Евразия - это наш общий горизонт. Мы не должны считать, что единственным путем является "Шелковый путь". И Россия, и Франция должны вместе выступить с евразийской инициативой, которая исходит из Европы и которая тоже будет средством уравновешенного, сбалансированного сотрудничества, основанного на взаимовыгоде", - сказал Ларше.
Глава французского Сената подчеркнул, что Россия может стать мостом между Европой и Азией.
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РоссияЖерар ЛаршеВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФФранцияВ мире
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