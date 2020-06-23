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Зеленский назвал водителей фур, которые ездят перегруженными, засранцами
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировался в группе водителей-дальнобойщиков в Viber, где те делились способами незамеченно проехать с грузом выше... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:47
владислав криклий
ситуация на украине
viber
владимир зеленский
киев
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Зеленский назвал водителей фур, которые ездят перегруженными, засранцами

18:47 23.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировался в группе водителей-дальнобойщиков в Viber, где те делились способами незамеченно проехать с грузом выше нормы, и назвал таких водителей "засранцами".
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что задачей его ведомства является не только создание новых качественных дорог, но и их защита от разрушения перегруженными фурами. Планируется в дальнейшем вводить современные системы контроля - взвешивание грузовиков при движении. В текущем году планируется, что таких систем будет 20, а через несколько лет - 150.
"Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Я хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы. Мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, - помогать вы не можете, не способны, - так хоть немного не мешайте. Хорошо? Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас тоже найдем, и будет больно", - сказал Зеленский во время видеообращения, которое опубликовал во вторник телеканал "112. Украина".
Как сообщает телеканал, Зеленский опубликовал видеообращение в закрытой группе в Viber к водителям-дальнобойщикам. В начале видеообращения президент рассказывает, что зарегистрировался в группе дальнобойщиков и понаблюдал за их перепиской. По его словам, водители координировались и обменивались информацией о том, где стоят веса для взвешивания грузовиков и какими маршрутами их можно объехать.
Программа "Большая стройка", инициированная украинским президентом, стартовала на Украине 1 марта. В рамках проекта планируется построить 4 тысячи километров дорог - на них из госбюджета власти хотят выделить около 3,5 миллиарда долларов, а также 100 садов, 100 школ, 100 стадионов и более 200 приемных отделений экстренной медицинской помощи. Дороги планируется построить за год, при этом 4 тысячи километров - это расстояние как, например, от Москвы до Томска или более четырех раз проехать от Москвы до Киева.
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