Зеленский назвал водителей фур, которые ездят перегруженными, засранцами

Как сообщает телеканал, Зеленский опубликовал видеообращение в закрытой группе в Viber к водителям-дальнобойщикам. В начале видеообращения президент рассказывает, что зарегистрировался в группе дальнобойщиков и понаблюдал за их перепиской. По его словам, водители координировались и обменивались информацией о том, где стоят веса для взвешивания грузовиков и какими маршрутами их можно объехать.