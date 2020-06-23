МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует присутствовать на параде Победы в Москве , сообщил официальный сайт президента республики.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из национального аэропорта Минск", - говорится в сообщении

Как сообщили в госагентстве, "24 июня Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на военном параде в Москве".

Девятнадцатого июня пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Лукашенко сообщила, что российский лидер пригласил своего белорусского коллегу на парад, и глава Белоруссии ответил согласием.

В белорусском оборонном ведомстве сообщали, что получили приглашение от российской стороны принять участие в параде в Москве. Министерство, по данным пресс-службы, будет представлено военнослужащими сводной роты почетного караула, в парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих. Также на параде планирует присутствовать министр обороны республики Виктор Хренин.