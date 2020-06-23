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75 лет Великой Победы
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Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует присутствовать на параде Победы в Москве, сообщил официальный сайт РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T21:33
75 лет великой победы
россия
парад победы
александр лукашенко
владимир путин
москва
белоруссия
в мире
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россия
москва
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, парад победы, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, в мире

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

18:34 23.06.2020 (обновлено: 21:33 23.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует присутствовать на параде Победы в Москве, сообщил официальный сайт президента республики.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из национального аэропорта Минск", - говорится в сообщении.
Как сообщили в госагентстве, "24 июня Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на военном параде в Москве".
Девятнадцатого июня пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Лукашенко сообщила, что российский лидер пригласил своего белорусского коллегу на парад, и глава Белоруссии ответил согласием.
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Вчера, 16:3775 лет Великой Победы
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В белорусском оборонном ведомстве сообщали, что получили приглашение от российской стороны принять участие в параде в Москве. Министерство, по данным пресс-службы, будет представлено военнослужащими сводной роты почетного караула, в парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих. Также на параде планирует присутствовать министр обороны республики Виктор Хренин.
Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
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75 лет Великой ПобедыРоссияПарад ПобедыАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваБелоруссияВ мире
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