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Сенатор заявил, что в бюджете достаточно средств для новых соцвыплат
В федеральном бюджете достаточно средств для обеспечения соцвыплат, предложенных президентом РФ, заявил РИА Новости во вторник глава бюджетного комитета Совфеда РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:35
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
здоровье - общество
совет федерации рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, здоровье - общество, совет федерации рф, владимир путин, общество

Сенатор заявил, что в бюджете достаточно средств для новых соцвыплат

18:15 23.06.2020 (обновлено: 18:35 23.06.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В федеральном бюджете достаточно средств для обеспечения соцвыплат, предложенных президентом РФ, заявил РИА Новости во вторник глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам объявил о повторной выплате в 10 тысяч рублей для детей до 16 лет, также глава государства предложил продлить выплаты соцработникам, в продолжение поддержки семьям, где граждане потеряли работу.
"В федеральном бюджете предусмотрены средства на дополнительные социальные выплаты, они могут идти из разных источников", - сказал Артамонов.
По словам законодателя, важно, чтобы эти средства были правильно использованы, доходили до адресатов.
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"Все предложения, которые озвучивает президент, всегда хорошо обоснованы, просчитаны", - сказал Артамонов.
Ранее правительство распорядилось о ряде соцвыплат в рамках своих постановлений.
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Телеобращение президента 23 июня 2020 годаРоссияЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФВладимир ПутинОбщество
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