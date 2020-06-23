https://ria.ru/20200623/1573383321.html
Сенатор заявил, что в бюджете достаточно средств для новых соцвыплат
В федеральном бюджете достаточно средств для обеспечения соцвыплат, предложенных президентом РФ, заявил РИА Новости во вторник глава бюджетного комитета Совфеда РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:15
2020-06-23T18:35
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
здоровье - общество
совет федерации рф
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200623/1573384171.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, здоровье - общество, совет федерации рф, владимир путин, общество