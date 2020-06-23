В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5567

"За период с 30 апреля по 23 июня в Таджикистане выявлено 5567 человек с диагнозом COVID-19, за сутки число больных увеличилось на 54", - заявил собеседник агентства.

По его словам, от этой болезни в стране вылечились 4109 человек (73,8%), скончались 52 человека. За последние сутки 70 человек, находившихся под медицинским наблюдением в больницах, были выписаны после выздоровления.