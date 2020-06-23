В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5567

ДУШАНБЕ, 23 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Еще 54 случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Таджикистане во вторник, всего выявили 5567 заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны.
"За период с 30 апреля по 23 июня в Таджикистане выявлено 5567 человек с диагнозом COVID-19, за сутки число больных увеличилось на 54", - заявил собеседник агентства.
По его словам, от этой болезни в стране вылечились 4109 человек (73,8%), скончались 52 человека. За последние сутки 70 человек, находившихся под медицинским наблюдением в больницах, были выписаны после выздоровления.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.