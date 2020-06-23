Раскрыто имя предполагаемого хакера, продававшего доступы в сети компаний

"Со временем он создал новый тренд в андерграундном комьюнити, сделав продажу доступов не товаром, а сервисом — с обеспечением привилегированного доступа в сети компаний-жертв для своих клиентов. Основная активность Fxmsp пришлась на 2018 год, после чего ниша некоторое время пустовала, а с начала 2019 года у киберпреступника появились последователи, которые сегодня ведут активную деятельность в андерграунде, взяв на вооружение техники Fxmsp", - говорится в документе.