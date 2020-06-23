https://ria.ru/20200623/1573379702.html
Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 миллионов рублей, а в Москве и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:36
2020-06-23T18:31
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
владимир путин
москва
санкт-петербург
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573384107_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_8f400502eed85b18751584d0555c7732.jpg
https://realty.ria.ru/20200623/1573360729.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья. В этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью не до трех, как прежде, а до шести миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки.
2020-06-23T17:36
true
PT0M38S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573384107_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_8f400502eed85b18751584d0555c7732.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573384107_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_8bbbc7bf93fde5959719af8598c08616.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573384107_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_9088dfb0497dec5b4431334a73097179.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, владимир путин, москва, санкт-петербург, экономика