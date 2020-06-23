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Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 миллионов рублей, а в Москве и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:31
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
владимир путин
москва
санкт-петербург
экономика
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россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья. В этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью не до трех, как прежде, а до шести миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки.
2020-06-23T17:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, владимир путин, москва, санкт-петербург, экономика

Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

17:36 23.06.2020 (обновлено: 18:31 23.06.2020)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 миллионов рублей, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
"Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного современного жилья. И в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех как прежде, а до шести миллионов рублей, а в крупнейший агломерациях - в московских в санкт-петербургских - до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России", - сказал президент в ходе обращения к россиянам.
Новая программа ипотеки с господдержкой запущена по поручению президента и заработала в конце апреля этого года. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 миллионов рублей в Москве и Петербурге, 3 миллиона рублей - в других регионах России.
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Телеобращение президента 23 июня 2020 годаРоссияВладимир ПутинМоскваСанкт-ПетербургЭкономика
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