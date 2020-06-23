Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

"Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного современного жилья. И в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех как прежде, а до шести миллионов рублей, а в крупнейший агломерациях - в московских в санкт-петербургских - до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России", - сказал президент в ходе обращения к россиянам.