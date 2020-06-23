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Путин пожелал успехов выпускникам школ, которым предстоит сдавать ЕГЭ
Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов выпускникам школ, которым в ближайшее время предстоит сдавать Единый госэкзамен. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:46
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сн_образование
телеобращение президента 23 июня 2020 года
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образование - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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навигатор абитуриента, сн_образование, телеобращение президента 23 июня 2020 года, владимир путин, образование - общество, общество

Путин пожелал успехов выпускникам школ, которым предстоит сдавать ЕГЭ

17:33 23.06.2020 (обновлено: 17:46 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов выпускникам школ, которым в ближайшее время предстоит сдавать Единый госэкзамен.
Президент также отметил, что в короткие сроки преподаватели вузов, учителя, временно перешли на дистанционный формат работы. Путин добавил, что учебный год ни в школах, ни в университетах, ни в колледжах не прервался.
"Хочу искренне пожелать успехов выпускникам школ, которые скоро будут сдавать Единый государственный экзамен по всей России, в том числе и на селе", - заявил Путин в обращении к россиянам.
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