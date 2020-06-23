Получившим июньскую доплату на детей июльскую выплатят автоматически

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские семьи, которые получили дополнительную выплату на детей в июне, июльскую доплату в размере 10 тысяч рублей получат автоматически, подавать для этого повторные заявления не нужно, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник выступил с обращением к россиянам, в котором, в частности, заявил о необходимости выплатить в июле дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет.
"Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая - июльская - будет проведена автоматически, подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо", - подчеркнул Путин.
Он отметил, что такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет. "А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно - дистанционно или через отделение Пенсионного фонда, и получить выплату без задержек, как и все - в июле", - уточнил президент РФ.
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