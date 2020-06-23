Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573379273.html
Получившим июньскую доплату на детей июльскую выплатят автоматически
Российские семьи, которые получили дополнительную выплату на детей в июне, июльскую доплату в размере 10 тысяч рублей получат автоматически, подавать для этого... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:54
распространение нового коронавируса
телеобращение президента 23 июня 2020 года
коронавирус в россии
россия
владимир путин
дети
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571694450_0:178:3001:1866_1400x0_80_0_0_45c0472df226c522e59a8fca04f16a3d.jpg
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571694450_0:178:3001:1866_1400x0_80_0_0_45c0472df226c522e59a8fca04f16a3d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571694450_0:0:2667:2000_1400x0_80_0_0_f3c15f7ab399b160a8d2571c2b6ec1c7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571694450_458:0:2459:2000_1400x0_80_0_0_3c1b2a3fd64dbb8179d2bab222fba85e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, россия, владимир путин, дети, общество

Получившим июньскую доплату на детей июльскую выплатят автоматически

17:32 23.06.2020 (обновлено: 17:54 23.06.2020)
18283
© РИА Новости / Владимир ПесняЭкран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
© РИА Новости / Владимир Песня
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские семьи, которые получили дополнительную выплату на детей в июне, июльскую доплату в размере 10 тысяч рублей получат автоматически, подавать для этого повторные заявления не нужно, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник выступил с обращением к россиянам, в котором, в частности, заявил о необходимости выплатить в июле дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет.
"Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая - июльская - будет проведена автоматически, подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо", - подчеркнул Путин.
Он отметил, что такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет. "А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно - дистанционно или через отделение Пенсионного фонда, и получить выплату без задержек, как и все - в июле", - уточнил президент РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Господдержка семей с детьми: антикризисные меры
25 мая, 15:03Распространение нового коронавируса
Господдержка семей с детьми: антикризисные меры
4223005
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаТелеобращение президента 23 июня 2020 годаКоронавирус в РоссииРоссияВладимир ПутинДетиОбщество
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
Путин объявил о повышении ставки НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что россиянам еще предстоит непростой период
Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
Банкомат
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
Ключ в замочной скважине
Жительница Нижегородской области 26 лет держала дочь взаперти
Семья смотрит трансляцию телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Путин предложил изменить налогобложение для развивающих бизнес за рубежом
Работа следователей в квартире, где были обнаружены 5 новорожденных детей
Власти рассказали о состоянии детей, найденных в московской квартире
LIVE: Обращение Владимира Путина
Обращение Владимира Путина к россиянам. Прямая трансляция
Работа следователей в квартире, где были обнаружены 5 новорожденных детей
Дело о торговле людьми возбудили после обнаружения детей в Москве
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Путин назвал пакет поддержки россиян в период пандемии беспрецедентным
Автомобиль скорой помощи в Москве
СМИ: в Москве нашли квартиру с детьми, которых могли готовить к продаже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
02:03Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
Лента новостейМолния