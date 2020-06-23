Получившим июньскую доплату на детей июльскую выплатят автоматически

Глава государства во вторник выступил с обращением к россиянам, в котором, в частности, заявил о необходимости выплатить в июле дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет.

Он отметил, что такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет. "А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно - дистанционно или через отделение Пенсионного фонда, и получить выплату без задержек, как и все - в июле", - уточнил президент РФ.