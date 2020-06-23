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Путин отметил способность страны решать задачи исключительной сложности
Россия во время пандемии доказала, что может решать задачи исключительной сложности, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что в случае необходимости все РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:10
телеобращение президента 23 июня 2020 года
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
забайкальский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, забайкальский край, общество

Путин отметил способность страны решать задачи исключительной сложности

17:29 23.06.2020 (обновлено: 18:10 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия во время пандемии доказала, что может решать задачи исключительной сложности, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что в случае необходимости все ресурсы будут "собраны в кулак".
"Если потребуется, все соберем в кулак, ресурсы наших ведущих медицинских центров, вооруженных сил, МЧС, волонтеров, так как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах. Мы вместе с вами доказали, что можем решать задачи исключительной сложности", - заявил он в обращении к россиянам.
Президент также отметил, что рабочие, инженеры, управленцы сделали все, чтобы за несколько недель перенастроить работу предприятий, в разы нарастить выпуск средств индивидуальной защиты, а также наладить производство собственных лекарств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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