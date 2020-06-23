https://ria.ru/20200623/1573376137.html
Столтенберг считает, что Brexit сделает НАТО еще важнее
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что выход Великобритании из ЕС сделает НАТО еще более важной организацией для безопасности в Европе. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:55
2020-06-23T16:55
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евросоюз
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европа
йенс столтенберг
в мире
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брюссель
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814631_0:67:2948:1725_1400x0_80_0_0_808521bd51b23dec131fa388ed560f99.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выход британии из евросоюза, брюссель, нато, евросоюз, великобритания, европа, йенс столтенберг, в мире