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Столтенберг считает, что Brexit сделает НАТО еще важнее
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что выход Великобритании из ЕС сделает НАТО еще более важной организацией для безопасности в Европе. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:55
выход британии из евросоюза
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353
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Столтенберг считает, что Brexit сделает НАТО еще важнее

16:55 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что выход Великобритании из ЕС сделает НАТО еще более важной организацией для безопасности в Европе.
"Меняется отношение Великобритании с ЕС, но не с НАТОBrexit даже сделает НАТО еще более важной платформой, которая объединяет европейских союзников для обсуждения беспокоящих их вопросов", - сказал Столтенберг в Брюсселе в ходе международной онлайн-конференции.
При этом генсек НАТО приветствовал усилия Евросоюза по укреплению своих оборонительных возможностей. В то же время, по словам Столтенберга, ЕС не сможет прийти на смену НАТО и защищать Европу. Он напомнил, что 80% расходов на оборону в Североатлантическом альянсе приходятся на государства за пределами Европы.
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
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Выход Британии из ЕвросоюзаБрюссельНАТОЕвросоюзВеликобританияЕвропаЙенс СтолтенбергВ мире
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