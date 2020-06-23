Столтенберг считает, что Brexit сделает НАТО еще важнее

Кто следующий: скольких британских премьеров может "проглотить" Brexit Ровно четыре года прошло после референдума, на котором британцы дали добро на выход из ЕС. Но окончательный развод все еще не состоялся. Brexit уже стоил карьеры двум премьерам. Окажется ли Борис Джонсон более везучим?