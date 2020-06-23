Никитин обсудил с Хуснуллиным развитие инфраструктурных проектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили развитие крупных инфраструктурных проектов во время рабочего совещания в Перевозском районе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Нижний Новгород – Встреча проходила рядом с трассировкой участка скоростной автодороги Москва Казань (трассировка – процесс поиска скрытых коммуникаций).

"Нижегородская область - очень важный регион для транспортной системы страны. Здесь есть серьезный потенциал для развития дорожной инфраструктуры. Это касается как новой трассы Москва-Нижний Новгород-Казань, так и других направлений. В 2021 году Нижний Новгород будет отмечать своё 800-летие. Важно, чтобы к этой дате город получил новые инфраструктурные возможности", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Хуснуллина.

Нижегородская область одной из первых среди субъектов РФ согласовала принципиальное расположение оси трассы на территории региона. В процессе согласования учтены все замечания органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Нижегородской области.

"Размещение оси прохождения трассы скоростной магистрали по территории Нижегородской области выполнено в интересах сохранения особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия. Трасса МТМ "Европа – Западный Китай" проходит по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов Нижегородской области. В этих муниципальных образованиях проживает около 230 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что протяженность участка скоростной автодороги по территории Нижегородской области составит около 280 километров.

"Правительство Нижегородской области окажет необходимое содействие реализации проекта. Рядом с прохождением трассы зарегистрировано более 3 тысяч крупных и средних предприятий и организаций, в том числе ряд крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Указанные территории имеют большой потенциал для дальнейшего развития. На сегодняшний день уже есть подтверждение реализации ряда крупных инвестиционных проектов до 2024 года с объемом инвестиций более 20 млрд рублей", - сказал Никитин

По словам губернатора, строительство в Нижегородской области участка Международного транспортного маршрута (МТМ) "Европа – Западный Китай" позволит снять инфраструктурные ограничения, в том числе проблемы с транспортной доступностью, и повысить инвестиционную привлекательность рассматриваемых территорий не менее чем в 2 раза.

"Также создание МТМ "Европа – Западный Китай" положительно скажется на увеличении туристского потока в Нижегородскую область за счет посещения региона туристами, совершающими поездки из Европы Китай и из Китая в Европу. Использование инфраструктуры маршрута будет способствовать продвижению туристского потенциала Нижегородской области и увеличению посещаемости туристских центров всего региона", - добавил Никитин.