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Нижегородская область
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Никитин обсудил с Хуснуллиным развитие инфраструктурных проектов
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили развитие крупных инфраструктурных... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:44
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РИА Новости
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353
60
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игорь никитин, глеб никитин, марат хуснуллин, москва, выкса, европа, экономика

Никитин обсудил с Хуснуллиным развитие инфраструктурных проектов

16:44 23.06.2020
44
© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили развитие крупных инфраструктурных проектов во время рабочего совещания в Перевозском районе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Встреча проходила рядом с трассировкой участка скоростной автодороги МоскваНижний НовгородКазань (трассировка – процесс поиска скрытых коммуникаций).
"Нижегородская область - очень важный регион для транспортной системы страны. Здесь есть серьезный потенциал для развития дорожной инфраструктуры. Это касается как новой трассы Москва-Нижний Новгород-Казань, так и других направлений. В 2021 году Нижний Новгород будет отмечать своё 800-летие. Важно, чтобы к этой дате город получил новые инфраструктурные возможности", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Хуснуллина.
Нижегородская область одной из первых среди субъектов РФ согласовала принципиальное расположение оси трассы на территории региона. В процессе согласования учтены все замечания органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Нижегородской области.
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"Размещение оси прохождения трассы скоростной магистрали по территории Нижегородской области выполнено в интересах сохранения особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия. Трасса МТМ "Европа – Западный Китай" проходит по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов Нижегородской области. В этих муниципальных образованиях проживает около 230 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что протяженность участка скоростной автодороги по территории Нижегородской области составит около 280 километров.
"Правительство Нижегородской области окажет необходимое содействие реализации проекта. Рядом с прохождением трассы зарегистрировано более 3 тысяч крупных и средних предприятий и организаций, в том числе ряд крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Указанные территории имеют большой потенциал для дальнейшего развития. На сегодняшний день уже есть подтверждение реализации ряда крупных инвестиционных проектов до 2024 года с объемом инвестиций более 20 млрд рублей", - сказал Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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По словам губернатора, строительство в Нижегородской области участка Международного транспортного маршрута (МТМ) "Европа – Западный Китай" позволит снять инфраструктурные ограничения, в том числе проблемы с транспортной доступностью, и повысить инвестиционную привлекательность рассматриваемых территорий не менее чем в 2 раза.
"Также создание МТМ "Европа – Западный Китай" положительно скажется на увеличении туристского потока в Нижегородскую область за счет посещения региона туристами, совершающими поездки из Европы в Китай и из Китая в Европу. Использование инфраструктуры маршрута будет способствовать продвижению туристского потенциала Нижегородской области и увеличению посещаемости туристских центров всего региона", - добавил Никитин.
Рядом с трассой находятся такие крупные населенные пункты, как Выкса, Навашино, Арзамас, Сергач. Таким образом, рекомендуемый створ трассы МТМ "Европа – Западный Китай" учитывает все планы пространственного развития территории Нижегородской области.
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Нижегородская областьИгорь НикитинГлеб НикитинМарат ХуснуллинМоскваВыксаЕвропаЭкономика
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