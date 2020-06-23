Британское правительство прекратило ежедневные брифинги по COVID-19

"Мы продолжим созывать пресс-конференции только для важных заявлений. Мы будем публиковать всю информацию на сайте правительства каждый рабочий день недели", - говорится в заявлении канцелярии.

Брифинги стали неотъемлемой частью жизни работающих в Британии журналистов. Власти представляли на них данные о количество заражений, смертей, статистику по количеству занятых в больницах коек, объемах трафика на дорогах, а также объявляли об ужесточении или ослаблении карантинных мер. Некоторое время назад участники брифингов стали принимать вопросы не только от журналистов, но и от простых граждан.