Британское правительство прекратило ежедневные брифинги по COVID-19

ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство прекращает проведение ежедневных пресс-конференций по ситуации с коронавирусом из-за улучшения эпидемиологической обстановки, сообщила канцелярия британского премьера.
Брифинги проводились во второй половине дня с 16 марта, включая выходные и праздничные дни. Вели пресс-конференции члены кабинета министров, в них участвовали эксперты, ученые, врачи и правительственные советники. Первый брифинг провел премьер Борис Джонсон, он же проведет и последний 23 июня.
"Мы продолжим созывать пресс-конференции только для важных заявлений. Мы будем публиковать всю информацию на сайте правительства каждый рабочий день недели", - говорится в заявлении канцелярии.
Брифинги стали неотъемлемой частью жизни работающих в Британии журналистов. Власти представляли на них данные о количество заражений, смертей, статистику по количеству занятых в больницах коек, объемах трафика на дорогах, а также объявляли об ужесточении или ослаблении карантинных мер. Некоторое время назад участники брифингов стали принимать вопросы не только от журналистов, но и от простых граждан.
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