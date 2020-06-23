В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Таиланда в Россию

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 400 человек улетели вывозным рейсом из Таиланда в Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург 22 июня, говорится в сообщении посольства РФ в Таиланде.
"Очередным вывозным рейсом в Россию уехали 403 человека. 22 июня из Пхукета и Бангкока в Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург вывозным рейсом отправились 403 пассажира, среди которых 16 иностранцев, в том числе граждане Белоруссии, Украины и Таиланда", - говорится в сообщении посольства РФ в Facebook.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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