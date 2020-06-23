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Власти рассказали о состоянии детей, найденных в московской квартире
Найденные в квартире на северо-востоке Москвы дети находятся в больнице, угрозы жизни и здоровью малышей нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:27
обнаружение детей в московской квартире
москва
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СК показал кадры из квартиры, где сегодня нашли пятерых младенцев. Их возраст — от шести дней до полугода. Личности родителей пока устанавливают, возбуждено уголовное дело о торговле людьми. В МВД предполагают, что дети могли быть рождены от суррогатных матерей
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обнаружение детей в московской квартире, москва, происшествия

Власти рассказали о состоянии детей, найденных в московской квартире

16:25 23.06.2020 (обновлено: 19:27 23.06.2020)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Найденные в квартире на северо-востоке Москвы дети находятся в больнице, угрозы жизни и здоровью малышей нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Двадцать третьего июня сотрудникам соцзащиты стало известно о том, что в квартире на северо-востоке Москвы обнаружены пять малышей. Специалисты органов опеки немедленно вышли по адресу нахождения детей. В настоящее время дети находятся в больнице, угрозы жизни и здоровью малышей нет", - рассказали в пресс-службе.

Работа следователей в квартире, где были обнаружены 5 новорожденных детей
Вчера, 16:34
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В пресс-службе добавили, что выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы.
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Обнаружение детей в московской квартиреМоскваПроисшествия
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