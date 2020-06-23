Власти рассказали о состоянии детей, найденных в московской квартире

"Двадцать третьего июня сотрудникам соцзащиты стало известно о том, что в квартире на северо-востоке Москвы обнаружены пять малышей. Специалисты органов опеки немедленно вышли по адресу нахождения детей. В настоящее время дети находятся в больнице, угрозы жизни и здоровью малышей нет", - рассказали в пресс-службе.