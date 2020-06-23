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СМИ: в Москве нашли квартиру с детьми, которых могли готовить к продаже
В квартире на северо-востоке Москвы нашли пять маленьких детей, передает "Пятый канал". РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:22
обнаружение детей в московской квартире
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200202/1564168752.html
https://ria.ru/20200525/1571969597.html
Володин вообще дал разрешение на усыновление израилем. Весь мир знает что турецкие хирурги детей с краснодара на органы в израиль поставляют, еврейская жизнь дороже
30
Что за люди этим занимаются? Их вообще можно людьми назвать??? Надо бы самих на органы продать. И не посмертно, а прямо сейчас.
19
10
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571975516_0:177:3072:1905_1400x0_80_0_0_07f46ca48ce96dce355d0a91a43872d0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обнаружение детей в московской квартире, москва, происшествия

СМИ: в Москве нашли квартиру с детьми, которых могли готовить к продаже

16:06 23.06.2020 (обновлено: 18:22 23.06.2020)
53408
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В квартире на северо-востоке Москвы нашли пять маленьких детей, передает "Пятый канал".
В помещении по улице Аргуновской также обнаружили оформленные на них документы на китайском языке. СМИ сообщили, что несовершеннолетних могли готовить к продаже за рубеж.
"Пятерых детей, найденных в квартире в Останкино, привезли в больницу. Возраст: пять дней, один месяц, три месяца, один год и два года. Рядом с ними была няня-китаянка. И еще одна женщина, возможно, мама одного из детей", — рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
По словам омбудсмена, малыши в безопасности, угрозы их жизни и здоровью нет.
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В полиции, в свою очередь, сообщили, что, по предварительным данным, детей родили женщины, оказывавшие услуги по суррогатному материнству.
Источник РИА Новости уточнил, что обе женщины, которые находились в квартире, — гражданки Китая.
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Обнаружение детей в московской квартиреМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Володин вообще дал разрешение на усыновление израилем. Весь мир знает что турецкие хирурги детей с краснодара на органы в израиль поставляют, еврейская жизнь дороже
23 июня, 17:35
FBFrodo Begins
2051220
Что за люди этим занимаются? Их вообще можно людьми назвать??? Надо бы самих на органы продать. И не посмертно, а прямо сейчас.
23 июня, 17:01
sstrelok1304g
1801000
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