https://ria.ru/20200623/1573373344.html
СМИ: в Москве нашли квартиру с детьми, которых могли готовить к продаже
В квартире на северо-востоке Москвы нашли пять маленьких детей, передает "Пятый канал". РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:06
2020-06-23T18:22
обнаружение детей в московской квартире
москва
происшествия
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571975516_0:177:3072:1905_1400x0_80_0_0_07f46ca48ce96dce355d0a91a43872d0.jpg
https://ria.ru/20200202/1564168752.html
https://ria.ru/20200525/1571969597.html
Frodo Begins
Володин вообще дал разрешение на усыновление израилем. Весь мир знает что турецкие хирурги детей с краснодара на органы в израиль поставляют, еврейская жизнь дороже
30
strelok1304g
Что за люди этим занимаются? Их вообще можно людьми назвать??? Надо бы самих на органы продать. И не посмертно, а прямо сейчас.
19
10
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571975516_0:177:3072:1905_1400x0_80_0_0_07f46ca48ce96dce355d0a91a43872d0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обнаружение детей в московской квартире, москва, происшествия
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
В квартире на северо-востоке Москвы
нашли пять маленьких детей, передает "Пятый канал"
.
В помещении по улице Аргуновской также обнаружили оформленные на них документы на китайском языке. СМИ сообщили
, что несовершеннолетних могли готовить к продаже за рубеж.
"Пятерых детей, найденных в квартире в Останкино, привезли в больницу. Возраст: пять дней, один месяц, три месяца, один год и два года. Рядом с ними была няня-китаянка. И еще одна женщина, возможно, мама одного из детей", — рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
По словам омбудсмена, малыши в безопасности, угрозы их жизни и здоровью нет.
На месте работают соцработники и правоохранительные органы, которые устанавливают личности женщин и выясняют обстоятельства произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Торговля людьми".
В полиции, в свою очередь, сообщили, что, по предварительным данным, детей родили женщины, оказывавшие услуги по суррогатному материнству.
Источник РИА Новости уточнил, что обе женщины, которые находились в квартире, — гражданки Китая.