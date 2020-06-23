СМИ: в Москве нашли квартиру с детьми, которых могли готовить к продаже

"Пятерых детей, найденных в квартире в Останкино, привезли в больницу. Возраст: пять дней, один месяц, три месяца, один год и два года. Рядом с ними была няня-китаянка. И еще одна женщина, возможно, мама одного из детей", — рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.