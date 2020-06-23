В Ленинградской области детские оздоровительные лагеря откроются 2 июля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания для детей начнется в Летняя оздоровительная кампания для детей начнется в Ленинградской области со 2 июля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Откроются стационарные лагеря, круглосуточные лагеря при образовательных учреждениях, а также губернаторские отряды и трудовые бригады. Работу палаточных лагерей разрешат при стационарных лагерях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность всех детских учреждений разрешена только с учетом выполнения рекомендаций Роспотребнадзора

Всего на территории Ленинградской области насчитывается 610 организаций отдыха и оздоровления детей.

Государственные детские лагеря в Ленинградской области начали работу тестовом режиме с 15 июня. В пяти детских лагерях был организован отдых для 265 воспитанников ресурсных центров и 210 детей сотрудников государственных медучреждений.