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В Ленинградской области детские оздоровительные лагеря откроются 2 июля
Летняя оздоровительная кампания для детей начнется в Ленинградской области со 2 июля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:25
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ленинградская область
общество
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РИА Новости
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353
60
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ленинградская область, общество

В Ленинградской области детские оздоровительные лагеря откроются 2 июля

16:25 23.06.2020
90
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛенинградская область
Ленинградская область
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ленинградская область. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания для детей начнется в Ленинградской области со 2 июля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Откроются стационарные лагеря, круглосуточные лагеря при образовательных учреждениях, а также губернаторские отряды и трудовые бригады. Работу палаточных лагерей разрешат при стационарных лагерях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что деятельность всех детских учреждений разрешена только с учетом выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.
Всего на территории Ленинградской области насчитывается 610 организаций отдыха и оздоровления детей.
Государственные детские лагеря в Ленинградской области начали работу тестовом режиме с 15 июня. В пяти детских лагерях был организован отдых для 265 воспитанников ресурсных центров и 210 детей сотрудников государственных медучреждений.
На летнюю оздоровительную кампанию 2020 года из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований выделено 886,8 миллиона рублей, что на 121,5 миллиона рублей больше, чем в прошлом году.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ленинградская областьОбщество
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