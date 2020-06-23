https://ria.ru/20200623/1573374276.html
В Ленинградской области детские оздоровительные лагеря откроются 2 июля
Летняя оздоровительная кампания для детей начнется в Ленинградской области со 2 июля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:25
2020-06-23T16:25
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ленинградская область
общество
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ленинградская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ленинградская область, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости.
Летняя оздоровительная кампания для детей начнется в Ленинградской области
со 2 июля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Откроются стационарные лагеря, круглосуточные лагеря при образовательных учреждениях, а также губернаторские отряды и трудовые бригады. Работу палаточных лагерей разрешат при стационарных лагерях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что деятельность всех детских учреждений разрешена только с учетом выполнения рекомендаций Роспотребнадзора
.
Всего на территории Ленинградской области насчитывается 610 организаций отдыха и оздоровления детей.
Государственные детские лагеря в Ленинградской области начали работу тестовом режиме с 15 июня. В пяти детских лагерях был организован отдых для 265 воспитанников ресурсных центров и 210 детей сотрудников государственных медучреждений.
На летнюю оздоровительную кампанию 2020 года из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований выделено 886,8 миллиона рублей, что на 121,5 миллиона рублей больше, чем в прошлом году.