Более миллиона школьников примут участие в конкурсе "Большая перемена"

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более одного миллиона российских школьников принимают участие в конкурсе "Большая перемена", он стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей", заявил генеральный директор организации Алексей Комиссаров.
"Сегодня в конкурсе "Большая перемена" принимают участие уже 1002451 старшеклассник. Конкурс стал самым массовым по числу участников проектом платформы "Россия – страна возможностей" и в целом самым масштабным школьным конкурсом нашей страны", - рассказал Комиссаров на пресс-конференции, посвященной завершению заявочной кампании.
После дистанционного этапа, на котором школьникам предлагается решения кейсов, участников ждут очные соревнования – 18 полуфиналов во всех федеральных округах. Финал конкурса состоится в октябре текущего года в Москве.
Одновременно с конкурсными испытаниями стартовало сообщество "Большая перемена" в социальной сети "ВКонтакте" – один из самых масштабных пабликов для школьников в рунете. Каждую неделю в сообществе конкурса участники получают информацию по широкому кругу тем, онлайн-лектории для старшеклассников проводят признанные эксперты в сфере науки и технологий, искусства, журналистики и бизнеса, а сами ребята принимают участие в акциях и челленджах и получают ценные призы.
Организаторами конкурса "Большая перемена" выступают АНО "Россия – страна возможностей", проект "ПроеКТОриЯ", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке министерства просвещения РФ, министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи. В полуфиналы конкурса выйдут шесть тысяч школьников, финалистами станут 1,2 тысячи человек, а победителями – 300 учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников.
Учащиеся десятых классов получат приз в размере одного миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть потрачены на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.
Все финалисты конкурса получат путевки в "Артек", а 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку в два миллиона рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения.