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Более миллиона школьников примут участие в конкурсе "Большая перемена"
Более одного миллиона российских школьников принимают участие в конкурсе "Большая перемена", он стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия –... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:03
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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социальный навигатор, сн_образование, роспатриотцентр, артек, алексей комиссаров, москва, образование - общество, общество

Более миллиона школьников примут участие в конкурсе "Большая перемена"

16:01 23.06.2020 (обновлено: 16:03 23.06.2020)
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© Официальная группа конкурса "Большая перемена" в ВконтактеОнлайн-презентация, посвященная запуску конкурса "Большая перемена"
Онлайн-презентация, посвященная запуску конкурса Большая перемена
© Официальная группа конкурса "Большая перемена" в Вконтакте
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более одного миллиона российских школьников принимают участие в конкурсе "Большая перемена", он стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей", заявил генеральный директор организации Алексей Комиссаров.
"Сегодня в конкурсе "Большая перемена" принимают участие уже 1002451 старшеклассник. Конкурс стал самым массовым по числу участников проектом платформы "Россия – страна возможностей" и в целом самым масштабным школьным конкурсом нашей страны", - рассказал Комиссаров на пресс-конференции, посвященной завершению заявочной кампании.
После дистанционного этапа, на котором школьникам предлагается решения кейсов, участников ждут очные соревнования – 18 полуфиналов во всех федеральных округах. Финал конкурса состоится в октябре текущего года в Москве.
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Одновременно с конкурсными испытаниями стартовало сообщество "Большая перемена" в социальной сети "ВКонтакте" – один из самых масштабных пабликов для школьников в рунете. Каждую неделю в сообществе конкурса участники получают информацию по широкому кругу тем, онлайн-лектории для старшеклассников проводят признанные эксперты в сфере науки и технологий, искусства, журналистики и бизнеса, а сами ребята принимают участие в акциях и челленджах и получают ценные призы.
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Организаторами конкурса "Большая перемена" выступают АНО "Россия – страна возможностей", проект "ПроеКТОриЯ", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке министерства просвещения РФ, министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи. В полуфиналы конкурса выйдут шесть тысяч школьников, финалистами станут 1,2 тысячи человек, а победителями – 300 учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников.
Учащиеся десятых классов получат приз в размере одного миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть потрачены на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.
Россия — страна возможностей
22 мая, 16:42
Прокачать себя и карьеру: как помогает "Россия — страна возможностей"
Все финалисты конкурса получат путевки в "Артек", а 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку в два миллиона рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоспатриотцентрАртекАлексей КомиссаровМоскваОбразование - ОбществоОбщество
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