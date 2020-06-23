Более миллиона школьников примут участие в конкурсе "Большая перемена"

"Сегодня в конкурсе "Большая перемена" принимают участие уже 1002451 старшеклассник. Конкурс стал самым массовым по числу участников проектом платформы "Россия – страна возможностей" и в целом самым масштабным школьным конкурсом нашей страны", - рассказал Комиссаров на пресс-конференции, посвященной завершению заявочной кампании.

Учащиеся десятых классов получат приз в размере одного миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть потрачены на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.