В Ярославской области завели дело после обрушения моста в апреле

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Следователи в Следователи в Ярославской области возбудили уголовное дело по факту обрушения пешеходного моста в поселке Борисоглебском, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщал, что 22 апреля 2020 года сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе. По его словам, в результате обрыва тросов просели пролеты моста длиной 20 метров. При происшествии никто не пострадал.

Железный пешеходный мост через реку Устье построили в 2015 году, его предшественник - построенный в 1970-х годах деревянный мост - был разрушен в 2013 году сильным половодьем. На торжественном открытии вместе с тогдашним губернатором Сергеем Ястребовым присутствовала депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова. Сообщалось, что средства на возведение моста были выделены из областного и местного бюджетов.

Власти сообщили, что после предварительного обследования эксперты согласились с мнением о воздействии на конструкцию штормового ветра.

Отмечается, что прокуратура Борисоглебского района Ярославской области провела проверку по факту обрушения моста. Выяснилось, что администрация муниципального района выдало разрешение на эксплуатацию моста, хотя заключение государственного строительного надзора о безопасности объекта отсутствовало. Кроме того, администрация поселка не разработала проект содержания моста, который должен был включать ремонт и наблюдение за его сохранностью.

"Следственным органом возбуждено уголовное дело по части 1 статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.