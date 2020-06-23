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В Ярославской области завели дело после обрушения моста в апреле
Следователи в Ярославской области возбудили уголовное дело по факту обрушения пешеходного моста в поселке Борисоглебском, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:52
генеральная прокуратура рф
ярославская область
происшествия
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РИА Новости
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генеральная прокуратура рф, ярославская область, происшествия

В Ярославской области завели дело после обрушения моста в апреле

15:52 23.06.2020
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© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Следователи в Ярославской области возбудили уголовное дело по факту обрушения пешеходного моста в поселке Борисоглебском, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщал, что 22 апреля 2020 года сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе. По его словам, в результате обрыва тросов просели пролеты моста длиной 20 метров. При происшествии никто не пострадал.
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Железный пешеходный мост через реку Устье построили в 2015 году, его предшественник - построенный в 1970-х годах деревянный мост - был разрушен в 2013 году сильным половодьем. На торжественном открытии вместе с тогдашним губернатором Сергеем Ястребовым присутствовала депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова. Сообщалось, что средства на возведение моста были выделены из областного и местного бюджетов.
Власти сообщили, что после предварительного обследования эксперты согласились с мнением о воздействии на конструкцию штормового ветра.
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Отмечается, что прокуратура Борисоглебского района Ярославской области провела проверку по факту обрушения моста. Выяснилось, что администрация муниципального района выдало разрешение на эксплуатацию моста, хотя заключение государственного строительного надзора о безопасности объекта отсутствовало. Кроме того, администрация поселка не разработала проект содержания моста, который должен был включать ремонт и наблюдение за его сохранностью.
"Следственным органом возбуждено уголовное дело по части 1 статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что прокуратура района проконтролирует ход и результаты расследования этого дела.
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Генеральная прокуратура РФЯрославская областьПроисшествия
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