В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В поселке Борисоглебский в результате порывов ветра произошел обрыв двух трусов навесного пешеходного моста через реку Устье", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате обрыва тросов просели пролеты моста длиной 20 метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.