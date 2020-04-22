В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку

"В поселке Борисоглебский в результате порывов ветра произошел обрыв двух трусов навесного пешеходного моста через реку Устье", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате обрыва тросов просели пролеты моста длиной 20 метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.