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Москалькова поблагодарила комиссара СЕ за помощь в защите Sputnik Эстония
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поблагодарила комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович за помощь в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:41
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россия, угрозы в адрес журналистов sputnik эстония, кирилл вышинский, sputnik эстония, арлем дезир, дунья миятович, евросоюз, эстония, вильнюс, в мире

Москалькова поблагодарила комиссара СЕ за помощь в защите Sputnik Эстония

15:41 23.06.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поблагодарила комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович за помощь в защите прав журналистов Sputnik Эстония.
"Хочу выразить вам благодарность, что мои обращения к вам о защите Sputnik Эстония нашли отклик. К сожалению, журналистам угрожали уголовным преследованием за то, что они работают по договору с организацией, которая находится под санкциями. Конечно, это надуманный предлог для ограничения свободы слова", - сказала Москалькова в ходе встречи.
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В феврале исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и глава эстонского отделения Sputnik Елена Черышева встретились с комиссаром СЕ по правам человека Дуней Миятович, она обещала разобраться в ситуации.
В конце 2019 года сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января этого года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
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Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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РоссияУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияКирилл ВышинскийSputnik ЭстонияАрлем ДезирДунья МиятовичЕвросоюзЭстонияВильнюсВ мире
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