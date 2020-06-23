Москалькова поблагодарила комиссара СЕ за помощь в защите Sputnik Эстония

"Хочу выразить вам благодарность, что мои обращения к вам о защите Sputnik Эстония нашли отклик. К сожалению, журналистам угрожали уголовным преследованием за то, что они работают по договору с организацией, которая находится под санкциями. Конечно, это надуманный предлог для ограничения свободы слова", - сказала Москалькова в ходе встречи.