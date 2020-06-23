https://ria.ru/20200623/1573370243.html
В Совфеде прокомментировали рост пенсий по старости
Индексация пенсионных выплат прописана в законе до 2024 года. Об этом в разговоре с телеканалом "360" напомнил сенатор Валерий Рязанский. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:32
2020-06-23T15:32
пенсии
валерий рязанский
общество
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https://ria.ru/20200606/1572550462.html
Арсений Новиков
Верните назад пенсионный возраст, враги народа.......
52
roman-gricai
Перед принятием (голосование - формальность) новой Конституции чего только не пообещают)))
37
10
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153338/69/1533386919_0:72:1500:916_1400x0_80_0_0_118b62d8282faba5d68e4994d3f4cc31.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсии, валерий рязанский, общество