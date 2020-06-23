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В Совфеде прокомментировали рост пенсий по старости
Индексация пенсионных выплат прописана в законе до 2024 года. Об этом в разговоре с телеканалом "360" напомнил сенатор Валерий Рязанский. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:32
пенсии
валерий рязанский
общество
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https://ria.ru/20200606/1572550462.html
Верните назад пенсионный возраст, враги народа.......
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Перед принятием (голосование - формальность) новой Конституции чего только не пообещают)))
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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пенсии, валерий рязанский, общество

В Совфеде прокомментировали рост пенсий по старости

15:32 23.06.2020
16241
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Индексация пенсионных выплат прописана в законе до 2024 года. Об этом в разговоре с телеканалом "360" напомнил сенатор Валерий Рязанский.
Он пояснил, что когда верстается бюджетная трехлетка (2021, 2022 и 2023 годы), прописывается и обязательство федерального бюджета перед пенсионной системой и ставятся цифры индексации.

"Здесь нет никаких сенсаций. <…> Такое решение приняли тогда, когда решали вопрос о повышении пенсионного возраста", — пояснил сенатор.

По данным проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда, средний размер пенсии в следующем году может вырасти до 17 432 рублей. Согласно документу, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
Выдача пенсии
6 июня, 01:36
В ПФР предупредили о мошенничестве с "перерасчетом пенсий"
231612170
Обсудить 10
пенсииВалерий РязанскийОбщество
Популярные комментарии
Верните назад пенсионный возраст, враги народа.......
23 июня, 15:34
Арсений Новиков
4420204
Перед принятием (голосование - формальность) новой Конституции чего только не пообещают)))
23 июня, 16:06
rroman-gricai
2730106
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