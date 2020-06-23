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https://ria.ru/20200623/1573341685.html
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Средний размер пенсии в 2021 году может вырасти до 17 432 рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:23
россия
пенсионный фонд рф
общество
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https://ria.ru/20200623/1573341117.html
Депутаты пусть на 10000 поживут месяц, му...ки
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Псс..эй..ребят..это разве не корректировка в связи с инфляцией?
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571737019_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_1ecb8617686c46b22e06ec3fdc84d6b4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пенсионный фонд рф, общество

В России хотят увеличить размер пенсии по старости

09:42 23.06.2020 (обновлено: 10:23 23.06.2020)
18777
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПожилые женщины в медицинских масках на одной из улиц Пятигорска
Пожилые женщины в медицинских масках на одной из улиц Пятигорска
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Средний размер пенсии в 2021 году может вырасти до 17 432 рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
Посетительница возле информационного стенда о материнском капитале в отделении пенсионного фонда
09:31
В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца
Расходы на выплаты определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля и прогнозируемых темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: в 2021 году — на 1,5%, в 2022 году — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%, следует из документа.
Повышать размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в 2021-2023 годах не планируют. Среднегодовые размеры социальной пенсии составят в 2021-м — 9977 рублей, 2022-м — 10 307 рублей, в 2023-м — 10693 рубля.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
452432978
Обсудить 11
РоссияПенсионный фонд РФОбщество
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Депутаты пусть на 10000 поживут месяц, му...ки
23 июня, 09:59
Дмитрий Павлов
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TMToki Mas
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