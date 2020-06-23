https://ria.ru/20200623/1573341685.html
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Средний размер пенсии в 2021 году может вырасти до 17 432 рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:42
2020-06-23T10:23
россия
пенсионный фонд рф
общество
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https://ria.ru/20200623/1573341117.html
Дмитрий Павлов
Депутаты пусть на 10000 поживут месяц, му...ки
31
Toki Mas
Псс..эй..ребят..это разве не корректировка в связи с инфляцией?
28
11
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571737019_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_1ecb8617686c46b22e06ec3fdc84d6b4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пенсионный фонд рф, общество
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Средний размер пенсии в 2021 году может вырасти до 17 432 рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда
.
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
Расходы на выплаты определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля и прогнозируемых темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: в 2021 году — на 1,5%, в 2022 году — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%, следует из документа.
Повышать размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в 2021-2023 годах не планируют. Среднегодовые размеры социальной пенсии составят в 2021-м — 9977 рублей, 2022-м — 10 307 рублей, в 2023-м — 10693 рубля.