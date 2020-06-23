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В Британии возобновят работу пабы, музеи и парикмахерские
Рестораны, пабы, кинотеатры и музеи вновь откроются в Великобритании с 4 июля в рамках очередного этапа снятия введенных в связи с пандемией коронавируса... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:31
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, жан табак, борис джонсон, великобритания, в мире

В Британии возобновят работу пабы, музеи и парикмахерские

15:27 23.06.2020 (обновлено: 15:31 23.06.2020)
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© РИА Новости / Мария ТабакПервый день карантина в Лондоне
Первый день карантина в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
ЛОНДОН, 23 июн – РИА Новости, Мария Табак. Рестораны, пабы, кинотеатры и музеи вновь откроются в Великобритании с 4 июля в рамках очередного этапа снятия введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений, объявил, выступая во вторник в парламенте, премьер-министр страны Борис Джонсон.
"Мы можем уменьшить обязательную социальную дистанцию, которая сейчас составляет два метра… Где возможно соблюдать дистанцию в два метра, стоит делать это, но если это невозможно, то нужно соблюдать дистанцию не менее одного метра... Уменьшение социальной дистанции позволяет нам перейти к следующему этапу смягчения ограничений. И хотя некоторые виды деятельности будут разрешены, другие не будут. Мы не можем отменить все ограничения одновременно, так что нам приходится принимать трудные решения", - сказал Джонсон.
"С четвертого июля любые две семьи могут собираться вместе в любой обстановке, на улице или в помещении. Но мы не рекомендуем встречи нескольких семей в помещении, потому что это создает повышенный риск передачи инфекции", - сказал Джонсон.
"Мы можем открыть рестораны и пабы… Мы откроем парикмахерские, при соблюдении всех мер предосторожности… С 4 июля люди смогут ночевать в гостиницах, при условии обеспечения должного уровня чистоты всех мест общего пользования", - отметил он.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
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Также смогут открыться музеи, кинотеатры, библиотеки, кемпинги и детские площадки под открытым небом, с условиями соблюдения всех мер предосторожности.
Не смогут пока открыться маникюрные салоны, спортзалы и бассейны.
Джонсон также подтвердил, что начальные и средние школы полностью откроются в сентябре и вновь станут обязательными для посещения. Премьер предупредил, что все меры могут быть остановлены, а ограничения – вновь введены в том случае, если эпидемиологическая ситуация ухудшится вновь.
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