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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573369351.html
Песков рассказал, кого пригласили на парад Победы в Москве
На парад Победы в Москве, помимо иностранных лидеров и ветеранов, приглашены члены кабмина, врачи и волонтеры, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:51
75 лет великой победы
парад победы
дмитрий песков
москва
в мире
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https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg
Даже интересно стало, кто ж это такие эти иностранные лидеры))
99
Ну кто же виноват что остальные Путина как огня боятся.
68
27
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
парад победы, дмитрий песков, москва, в мире

Песков рассказал, кого пригласили на парад Победы в Москве

15:22 23.06.2020 (обновлено: 15:51 23.06.2020)
42431
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На парад Победы в Москве, помимо иностранных лидеров и ветеранов, приглашены члены кабмина, врачи и волонтеры, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да", - ответил Песков на вопрос, планируется ли пригласить на парад, помимо иностранных лидеров и ветеранов, членов правительства, врачей и волонтеров.
Ранее он сообщил, что в Москву прибудут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.
Парад Победы, который должен был состояться 9 мая на Красной площади, но из-за пандемии отложен, пройдёт 24 июня.
Парад Победы — 2020
Вчера, 13:21
Парад Победы — 2020: на что обратить внимание
1721825447
Обсудить 27
75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыДмитрий ПесковМоскваВ мире
Популярные комментарии
Даже интересно стало, кто ж это такие эти иностранные лидеры))
23 июня, 15:44
ВПВова Петин
291320253
Ну кто же виноват что остальные Путина как огня боятся.
23 июня, 16:32
ОООлег Олегов
371120018
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