ГД приняла во II чтении проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.

Согласно проекту, пенсионеры, получающие пенсии по старости, инвалидности или пенсии по потере кормильца в размере менее двух минимальных размеров оплаты труда смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 миллиона рублей. Рассрочка будет предоставляться не более, чем на два года, и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. Для получения рассрочки у такого гражданина не должно быть иных доходов, кроме пенсии, а также в его собственности не должно быть иной недвижимости, кроме той, где он проживает.

В проекте также указывается, что рассрочка предполагает ежемесячное погашение долга равными частями, при нарушении графика платежей она отменяется, и дальнейшее исполнительное производство осуществляется в общем порядке.

Кроме того, законопроектом предлагается, что на время рассрочки должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать или отчуждать свое имущество; юрлицам - выплачивать дивиденды и совершать иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, распределять прибыль между учредителями.

Также до конца этого года приставы не смогут изымать и арестовывать движимое имущество должников по месту их жительства или пребывания (исключение не касается автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадроциклов и других самоходных машин).