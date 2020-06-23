СР предложила оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы

Законопроектом предлагается, что экзамен в формате ЕГЭ останется только для тех, кто планирует поступать в вузы, а в качестве итогового испытания вернуть в школы государственные выпускные экзамены (ГВЭ) в традиционном формате. По задумке авторов, ЕГЭ будет проводиться отдельно от ГВЭ, он не должен иметь отношения к школе и его сдача не должна быть единственным способом поступления вуз. Изменения предлагается вводить не сразу, а в течение двух лет, после чего ГВЭ должен стать обязательным для всех, а ЕГЭ остаться только для будущих студентов.