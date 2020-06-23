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СР предложила оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в нижнюю палату законопроект, согласно которому выпускники школ будут... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:57
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
образование - общество
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, образование - общество, общество

СР предложила оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы

14:57 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУченики перед началом ЕГЭ
Ученики перед началом ЕГЭ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ученики перед началом ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Справедливой России" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в нижнюю палату законопроект, согласно которому выпускники школ будут сдавать ЕГЭ только для поступления в вуз, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Законопроектом предлагается, что экзамен в формате ЕГЭ останется только для тех, кто планирует поступать в вузы, а в качестве итогового испытания вернуть в школы государственные выпускные экзамены (ГВЭ) в традиционном формате. По задумке авторов, ЕГЭ будет проводиться отдельно от ГВЭ, он не должен иметь отношения к школе и его сдача не должна быть единственным способом поступления вуз. Изменения предлагается вводить не сразу, а в течение двух лет, после чего ГВЭ должен стать обязательным для всех, а ЕГЭ остаться только для будущих студентов.
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Лидер СР напомнил, что в этом году в стране пошли на подобный шаг, и экзамен в формате ЕГЭ будут сдавать те, кто планирует продолжить обучение. По мнению Миронова, уже давно очевидно, что подготовка учеников в выпускных классах сводится только к натаскиванию на экзамены по двум-трем профильным предметам, от чего страдает общее качество образования.
"Мы же предлагаем вернуть в школу в качестве итогового испытания государственные выпускные экзамены (ГВЭ) – в традиционной проверенной временем форме: сочинение по русскому языку и литературе и письменная работа по математике. Причем требования для получения высокой оценки должны быть выше по сравнению с ЕГЭ. Это станет серьёзным мотивом для усердной учёбы и облегчит давнейшее поступление в вуз", – добавил политик.
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Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФОбразование - ОбществоОбщество
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