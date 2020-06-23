Майкл Калви рассказал, что у него злокачественная опухоль бедра

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви рассказал, что страдает от злокачественной опухоли бедра, и попросил суд разрешить прогулки на солнце, передает корреспондент РИА Новости из зала Первого апелляционного суда.

Ранее на сегодняшнем заседании защита уже сообщала об онкологической болезни Калви, но детали не уточнялись. Адвокаты оспаривают продление домашнего ареста американцу: пытаются либо его отменить, либо хотя бы разрешить гулять на улице каждый день.

"Двадцатого марта этого года я был прооперирован в связи с наличием у меня подкожной опухоли правого бедра. К сожалению, она оказалась злокачественной… Помимо медикаментозного лечения врачи рекомендовали мне каждый день гулять, проводить время на солнце", - заявил Калви.

Как пояснил РИА Новости адвокат Тимофей Гриднев, после операции его подзащитный прошел цикл лучевой терапии, сейчас состояние стабильное, врачи продолжают следить за его здоровьем.

Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.

Никто из фигурантов этого дела вину не признает, сейчас они и их защитники знакомятся с материалами завершенного расследования.