Трамп заявил о намерении укреплять партнерство с Казахстаном

"Ваша амбициозная программа реформ, направленных на политическую модернизацию, заслуживает высокой оценки. США поддерживают поставленные вами цели по повышению доверия населения к государству и усилению защиты фундаментальных свобод, которые являются основой процветающего и динамичного общества. Мы готовы к сотрудничеству с вами по реализации этих инициатив в рамках нашего расширенного стратегического партнерства", – подчеркнул Трамп, слова которого приведены в сообщении пресс-службы.