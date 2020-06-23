Трамп заявил о намерении укреплять партнерство с Казахстаном

АЛМА-АТА, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телеграмме главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву выразил готовность к сотрудничеству в сфере политической модернизации республики, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
По данным пресс-службы, Трамп поздравил Токаева с годовщиной избрания на пост президента Казахстана. Американский лидер позитивно отозвался об осуществляемых по инициативе главы республики реформах и заявил о намерении укреплять двустороннее стратегическое партнерство.
"Ваша амбициозная программа реформ, направленных на политическую модернизацию, заслуживает высокой оценки. США поддерживают поставленные вами цели по повышению доверия населения к государству и усилению защиты фундаментальных свобод, которые являются основой процветающего и динамичного общества. Мы готовы к сотрудничеству с вами по реализации этих инициатив в рамках нашего расширенного стратегического партнерства", – подчеркнул Трамп, слова которого приведены в сообщении пресс-службы.
Президент США от имени американского народа пожелал Токаеву успехов в деятельности, направленной на укрепление мира, обеспечение процветания и безопасности в Казахстане в предстоящий период.
"Хотел бы также отметить ваши решительные действия по предотвращению распространения COVID-19. Мы продолжим наши совместные усилия, направленные на прекращение пандемии и восстановление экономики в постпандемический период", – говорится в телеграмме.
Кроме того, президент США пожелал главе Казахстана крепкого здоровья, успехов и благополучия.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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