В Саратове в одном из роддомов сняли карантин по коронавирусу

САРАТОВ, 23 июн - РИА Новости. В роддоме восьмой горбольницы В роддоме восьмой горбольницы Саратова отменили ограничительные меры, которые вводились из-за выявления коронавируса у одной из рожениц, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Ранее Шувалов сообщил, что с 15 июня родильный дом восьмой городской клинической больницы закрыли на прием после того, как у одной из рожениц выявили положительный результат на коронавирусную инфекцию. По его словам, оставшимся в роддоме медицинская помощь оказывалась в полном объеме.

"Круг контактных лиц был оперативно установлен, все регламентные мероприятия по предотвращению распространения инфекции проведены. В данный момент роддом №4 открыт для приема пациентов и внесен в маршрутизацию", - цитирует Шувалова министерство информации и печати области.

"Работа отрасли родовспоможения находится на пристальном контроле министерства здравоохранения области. Работа перинатальных центров и родильных домов, несмотря на новую коронавирусную инфекцию, не прекращалась ни на минуту. Мы делаем все, чтобы обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь будущим мамам и малышам. Однако, как и во всех лечебных учреждениях, оказывающих экстренную медицинскую помощь, в родильных домах возможны заносы инфекции", - отметил он.

Всего в регионе лабораторно подтвержден 5671 случай заражения коронавирусом, умер 41 пациент, выздоровели 2789.