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В Саратове в одном из роддомов сняли карантин по коронавирусу
В роддоме восьмой горбольницы Саратова отменили ограничительные меры, которые вводились из-за выявления коронавируса у одной из рожениц, сообщил первый... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:42
2020-06-23T14:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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САРАТОВ, 23 июн - РИА Новости.
В роддоме восьмой горбольницы Саратова
отменили ограничительные меры, которые вводились из-за выявления коронавируса
у одной из рожениц, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Ранее Шувалов сообщил, что с 15 июня родильный дом восьмой городской клинической больницы закрыли на прием после того, как у одной из рожениц выявили положительный результат на коронавирусную инфекцию. По его словам, оставшимся в роддоме медицинская помощь оказывалась в полном объеме.
"Круг контактных лиц был оперативно установлен, все регламентные мероприятия по предотвращению распространения инфекции проведены. В данный момент роддом №4 открыт для приема пациентов и внесен в маршрутизацию", - цитирует Шувалова министерство информации и печати области.
"Работа отрасли родовспоможения находится на пристальном контроле министерства здравоохранения области. Работа перинатальных центров и родильных домов, несмотря на новую коронавирусную инфекцию, не прекращалась ни на минуту. Мы делаем все, чтобы обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь будущим мамам и малышам. Однако, как и во всех лечебных учреждениях, оказывающих экстренную медицинскую помощь, в родильных домах возможны заносы инфекции", - отметил он.
Всего в регионе лабораторно подтвержден 5671 случай заражения коронавирусом, умер 41 пациент, выздоровели 2789.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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