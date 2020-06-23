ГД приняла в I чтении проект о воспитательной составляющей в образовании

"Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество. В поправках к конституции, которые будут вынесены на общероссийское голосование 1 июля, закрепляется принцип единой системы воспитания и образования в России, а также возлагается на государство обязанность создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Принятый сегодня в первом чтении законопроект направлен на реализацию этих новых норм конституции", - прокомментировал инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.