ГД приняла в I чтении проект о воспитательной составляющей в образовании

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей в образовании.
Данную инициативу внес в Госдуму в конце мая президент РФ Владимир Путин. Изменения вносятся в федеральный закон "Об образовании".
Законопроектом предлагается определить воспитание как деятельность, "направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества".
В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.
Предполагается, что соответствующий федеральный закон вступит в силу 1 сентября 2020 года.
"Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество. В поправках к конституции, которые будут вынесены на общероссийское голосование 1 июля, закрепляется принцип единой системы воспитания и образования в России, а также возлагается на государство обязанность создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Принятый сегодня в первом чтении законопроект направлен на реализацию этих новых норм конституции", - прокомментировал инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что вопрос реализации закона на практике необходимо обсудить с профессиональным сообществом, чтобы "избежать формального подхода и органично включить воспитание в единый образовательный процесс, не добавляя излишней бюрократической нагрузки на школы и вузы".
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