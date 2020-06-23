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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Эксперт оценил важность поправок в области окружающей среды
Поправки к Конституции РФ, касающиеся охраны окружающей среды, должны сказаться на сохранении лесов, решении проблемы отходов, а также доступности питьевой... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:36
голосование по поправкам в конституцию
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новости - экология, альянс зеленых, александр закондырин, владимир путин, общество

Эксперт оценил важность поправок в области окружающей среды

14:36 23.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Поправки к Конституции РФ, касающиеся охраны окружающей среды, должны сказаться на сохранении лесов, решении проблемы отходов, а также доступности питьевой воды, сказал РИА Новости лидер общественного экологического движения "Альянс Зеленых" Александр Закондырин.
"Все, что связано с природоохранной деятельностью и зоозащитой, мне кажется, достаточно удачно (сформулировано - ред.), и то, что появляется в конституции в расширительном смысле... это, мне кажется, хорошо", - сказал Закондырин.
Конституция РФ
Вчера, 14:11Голосование по поправкам в Конституцию
Эксперты оценили важность поправок к Конституции
При этом эксперт подчеркнул, что смысл конституции в том, чтобы заложить базовые нормы, которые дальше будут иметь отражение в законодательстве. Поэтому, по его словам, не стоит ждать прямого действия. Среди первых отраслей, которых могут коснуться внесенные поправки, Закондырин отметил охрану и возобновление лесов, а также проблему отходов и водных ресурсов.
"Если говорить про базовые цели, я нашел три главные проблемы, которые есть - это отходы.., это сохранение лесов. У нас примерно одна пятая всех угодий в мире, мы крупнейший экологический донор мира, но при этом мы имеем огромное количество проблем с незаконной вырубкой лесных насаждений и лесные пожары… Поэтому сохранение лесов, введение системы обязательного лесовосстановления довести до точки - сколько вырубили, столько и посадили, и ухаживаем - это принципиально важно. И третье - водный ресурс. Тоже глобальная проблема с качеством питьевой воды, доступностью питьевой воды", - заключил эксперт.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Одной из поправок к основному документу предлагается закрепить за правительством полномочия по охране окружающей среды, сохранению уникального природного и биологического многообразия страны, формированию в обществе ответственного отношения к животным, развитию системы экологического образования, формированию экологической культуры.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
Вчера, 12:42Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле считают поправки к Конституции вопросом будущего государства
200004
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Голосование по поправкам в КонституциюНовости - ЭкологияАльянс зеленыхАлександр ЗакондыринВладимир ПутинОбщество
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