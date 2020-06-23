Эксперт оценил важность поправок в области окружающей среды

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Поправки к Конституции РФ, касающиеся охраны окружающей среды, должны сказаться на сохранении лесов, решении проблемы отходов, а также доступности питьевой воды, сказал РИА Новости лидер общественного экологического движения "Александр Закондырин. Поправки к Конституции РФ, касающиеся охраны окружающей среды, должны сказаться на сохранении лесов, решении проблемы отходов, а также доступности питьевой воды, сказал РИА Новости лидер общественного экологического движения " Альянс Зеленых

"Все, что связано с природоохранной деятельностью и зоозащитой, мне кажется, достаточно удачно (сформулировано - ред.), и то, что появляется в конституции в расширительном смысле... это, мне кажется, хорошо", - сказал Закондырин.

При этом эксперт подчеркнул, что смысл конституции в том, чтобы заложить базовые нормы, которые дальше будут иметь отражение в законодательстве. Поэтому, по его словам, не стоит ждать прямого действия. Среди первых отраслей, которых могут коснуться внесенные поправки, Закондырин отметил охрану и возобновление лесов, а также проблему отходов и водных ресурсов.

"Если говорить про базовые цели, я нашел три главные проблемы, которые есть - это отходы.., это сохранение лесов. У нас примерно одна пятая всех угодий в мире, мы крупнейший экологический донор мира, но при этом мы имеем огромное количество проблем с незаконной вырубкой лесных насаждений и лесные пожары… Поэтому сохранение лесов, введение системы обязательного лесовосстановления довести до точки - сколько вырубили, столько и посадили, и ухаживаем - это принципиально важно. И третье - водный ресурс. Тоже глобальная проблема с качеством питьевой воды, доступностью питьевой воды", - заключил эксперт.