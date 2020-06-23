Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573364933.html
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение частично перекрыто, сообщает центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:30
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
twitter
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155250/27/1552502762_0:267:3167:2048_1400x0_80_0_0_6d1baec0a5b345c169120b3a47c75514.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155250/27/1552502762_0:267:3167:2048_1400x0_80_0_0_6d1baec0a5b345c169120b3a47c75514.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155250/27/1552502762_321:0:3052:2048_1400x0_80_0_0_f900b10d3c3e53af272a6eaad4844f11.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155250/27/1552502762_662:0:2710:2048_1400x0_80_0_0_719bdb96fab91a7dee688fad9d170d0d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр организации дорожного движения (цодд), москва, twitter, происшествия

В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль

14:30 23.06.2020
4578
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили едут по тоннелю
Автомобили едут по тоннелю
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение частично перекрыто, сообщает центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.
"В Северо-Западном тоннеле - проспект Маршала Жукова - загорелся автомобиль. Движение по тоннелю в сторону центра полностью перекрыто", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Уточняется, что движение в область осуществляется без затруднений.
"На месте работают оперативные службы, по предварительной информации, пострадавших нет", - отмечается в материале.
103400
Обсудить 0
Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваTwitterПроисшествия
Рекомендуем
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров заявил о травле после отказа выступать перед критиками Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев, пытавшихся спасти Захарова
Сотрудники МЧС во время ликвидации возгорания автомобиля в тоннеле в Москве
В Москве восстановили движение в тоннеле, где загорелась машина
Пожилые женщины в медицинских масках на одной из улиц Пятигорска
В России хотят увеличить размер страховой пенсии по старости
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Эксперт прокомментировал приговор экс-президенту Киргизии Атамбаеву
Украшение Москвы к параду Победы
ЦОДД предупредил о затруднении движения в Москве в день парада Победы
Кресла для судей в зале заседаний
Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении при стройке резиденции Путина
Режиссёр Роман Виктюк после спектакля Служанки, открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка.
Виктюк отреагировал на обвинение в изнасиловании в адрес Райкова
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
ФПА раскритиковала поведение защитников по делу Ефремова
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский назвал позицию КПРФ против поправок к Конституции варварством
Лесные пожары на Камчатке
Режим ЧС из-за лесных пожаров могут ввести в Якутии и на Чукотке
Здание министерства иностранных дел в Киеве
На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Защита по делу MH17 просит больше времени для формирования новых запросов
Военнослужащие в Донбассе
Экономическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лента новостейМолния