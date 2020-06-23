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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Ребенок восьми лет есть среди более 70 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе увеличилось до 4451 человека,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:16
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пенза, пензенская область, казахстан

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

14:16 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 23 июн - РИА Новости. Ребенок восьми лет есть среди более 70 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе увеличилось до 4451 человека, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области скончались 35 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 3894.
"Оперативная ситуация на 23 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4451. Новых выявленных - 71. Среди пациентов один ребенок восьми лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 55 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Пензе, по два - в Кузнецком, Лунинском и Городищенском районах, по одному - еще в 10 районах области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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