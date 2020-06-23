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Посол оценил итоги парламентских выборов в Сербии
Возможности для развития стратегических отношений России и Сербии улучшились после выборов в Сербии, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:16
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, александр боцан-харченко, александр вучич, сербия, в мире

Посол оценил итоги парламентских выборов в Сербии

14:16 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскАлександр Боцан-Харченко
Александр Боцан-Харченко
© РИА Новости / Алексей Никольск
НИШ (Сербия), 23 июн – РИА Новости. Возможности для развития стратегических отношений России и Сербии улучшились после выборов в Сербии, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко.
Президент Сербии Александр Вучич 23-24 июня посещает Россию, где будет присутствовать на параде Победы и где ожидается его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
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По словам российского посла, сотрудничество Москвы и Белграда не прекращалось и во время пика пандемии коронавируса, а визит президента Сербии в РФ подтверждает стратегический характер отношений.
"Создается еще более удобная ситуация по нашей оценке, это четкое мнение. После выборов в Сербии обеспечена последовательность политики по отношению к России, наилучшей и всеобъемлющей", - заявил глава российского диппредставительства.
Сербская прогрессивная партия Вучича, по предварительным данным избиркома, одержала убедительную победу на прошедших в воскресенье выборах и получает около 190 из 250 мандатов в Скупщине (парламенте) страны.
Президент Сербии и член президиума БиГ от сербов Милорад Додик ранее подтвердили свое присутствие на параде Победы в Москве. Минобороны Сербии отправило 75 гвардейцев для торжественного прохода по Красной площади. Прославленный сербский режиссёр Эмир Кустурица также приедет на парад по официальному приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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