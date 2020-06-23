Посол оценил итоги парламентских выборов в Сербии

ОБСЕ оценила ход голосования на выборах в парламент Сербии в Косово

ОБСЕ оценила ход голосования на выборах в парламент Сербии в Косово

"Создается еще более удобная ситуация по нашей оценке, это четкое мнение. После выборов в Сербии обеспечена последовательность политики по отношению к России, наилучшей и всеобъемлющей", - заявил глава российского диппредставительства.