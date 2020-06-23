МИД: ряд государств ведут диверсионную работу по изменению функций СБ ООН

"В настоящее время основополагающие международно-правовые нормы, закрепленные в Уставе ООН, действительно проходят серьезную проверку на прочность. Мы все чаще наблюдаем попытки ряда государств, прежде всего западных, всеми силами вернуть себе утраченное доминирование и затормозить естественный процесс перехода к подлинной многополярности", - заявил Ильичев.

Что касается Совета Безопасности, который несет основную ответственность за поддержание международного мира, то в последнее время в адрес этого важнейшего органа все чаще звучат обвинения в неэффективности, добавил дипломат.

"Во-первых, СБ остается безальтернативной площадкой для разрешения международных конфликтов политико-дипломатическими мерами. За почти 75 лет своего существования он не раз способствовал урегулированию острейших кризисов, позволяя сохранить многие человеческие жизни. Вопреки расхожему мнению, по подавляющему большинству вопросов членам СБ удается выходить на взаимоприемлемые развязки", - заявил Ильичев.

Он добавил, что "обязательным условием успешного функционирования Совета всегда являлось конструктивное взаимодействие всех его членов". "К сожалению, некоторые из них сегодня все чаще демонстрируют отсутствие заинтересованности в поиске компромиссов, предпочитают действовать нахрапом. Как следствие, прогресс по ряду сюжетов становится практически недостижимым. Так что речь здесь стоит вести не о неэффективности СБ, а о планомерной диверсионной работе ряда государств, которые стремятся превратить его в орган, штампующий исключительно продвигаемые ими решения и подходы", - сказал Ильичев.