Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573361806.html
Политолог объяснил разницу восприятия Второй мировой в России и Европе
Статья президента РФ Владимира Путина очень полезна, потому что приглашает к дискуссии о причинах Второй мировой войны, в то же время нужно учитывать разницу... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:45
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
совет безопасности оон
александр рар
владимир путин
франция
германия
адольф гитлер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572393739_0:206:3276:2048_1400x0_80_0_0_05a89305ab0c2c6421bb7effdcda4204.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200622/1573331773.html
https://ria.ru/20200623/1573334932.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200622/1573284275.html
франция
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572393739_0:206:3276:2048_1400x0_80_0_0_05a89305ab0c2c6421bb7effdcda4204.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572393739_239:0:2971:2048_1400x0_80_0_0_ab1db61193cedf92ee5245510828a87f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572393739_82:0:2130:2048_1400x0_80_0_0_8b02a05a747fb853d36014f07a4da8ab.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), совет безопасности оон, александр рар, владимир путин, франция, германия, адольф гитлер, в мире

Политолог объяснил разницу восприятия Второй мировой в России и Европе

13:56 23.06.2020 (обновлено: 15:45 23.06.2020)
1236
© РИА Новости / Олег КноррингПодписание Декларации о поражении Германии. 5 июня 1945 года
Подписание Декларации о поражении Германии. 5 июня 1945 года
© РИА Новости / Олег Кнорринг
Подписание Декларации о поражении Германии. 5 июня 1945 года . Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина очень полезна, потому что приглашает к дискуссии о причинах Второй мировой войны, в то же время нужно учитывать разницу восприятия тех событий у россиян и европейцев, считает немецкий политолог, руководитель проектов "Германо-российского форума" Александр Рар.
"Путин правильно сделал, что написал эту статью. Она достаточно самокритична, она вызывает на разговор, вызывает на дискуссию. Она дает предложение историкам начать открывать архивы и вести переговоры. Я это поддерживаю, я считаю, только так и можно начинать разговор", - заявил Рар в ходе онлайн-конференции с российскими экспертами.
25 апреля 1945 года. Недалеко от города Торгау на реке Эльба войска Красной армии 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.
22 июня, 22:59Сказано в эфире
Вторая мировая война: кто хочет переписать историю и зачем?Статью Владимира Путина в издании National Interest к 75-летию Победы обсуждают вторую неделю. Поводов много – не так часто президент публикует статьи, День памяти и скорби, предстоящий Парад, споры о победителях во Второй мировой. Хотя опрос Sputnik. Мнения выявил, что большинство американцев даже не знают, какой праздник отмечают 8 мая в Европе.
В то же время он отметил, что английская и немецкая пресса отнеслись к статье Путина отрицательно. По их мнению, "аксиома Второй мировой войны, что приоритетное воспоминание - это холокост, а не героизация Советской армии".
"Я с этим не согласен. Я объясняю это тем, что в России сегодня живут потомки победителей, а в Европе или люди, кто достаточно забыли (о войне), или нейтральные, или проигравшие", - пояснил эксперт.
Кроме того, в России не учитывают, что в восприятии западных европейцев большевизм был более серьезной опасностью и большим врагом, чем Гитлер. К тому же Вторая мировая война, в которой главным врагом был нацизм, длилась всего шесть лет, а холодная война с коммунизмом растянулась на десятилетия.
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав
Вчера, 03:2475 лет Великой Победы
Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
"Холодная война, ее менталитет, ее воззрения во многом определяют то, как теперь Запад на это смотрит... На Западе Вторая мировая война началась в 1939 году, с точки зрения Запада, не с Мюнхена (имеется в виду "Мюнхенский сговор" по Чехословакии - ред.), что было бы правильно, а с пакта Риббентропа-Молотова: как говорится, два диктатора, Сталин и Гитлер, пытались разделить Европу и этим самым спровоцировали войну", - отметил эксперт.
"В политическом смысле, особенно это касается восточноевропейских стран, меньше Германии и Франции, идет попытка через политизацию спора вокруг Второй мировой войны отнять у России статус великой державы и члена Совбеза ООН, приуменьшить российское влияние в мире... Идет гибридная война за мировой порядок", - констатировал Рар.
Россия, в свою очередь, с помощью победы "пытается легитимировать свой статус великой державы, который она получила тогда, одержав победу во Второй мировой войне", отметил эксперт. Рар отметил также, что по родственникам своей жены (она российского происхождения) он видит, что этот праздник объединяет всех россиян, независимо от их политических взглядов.
Американский ветеран Второй мировой войны держит флаг США
22 июня, 10:38Акценты
А что это вы отмечаете? Для американцев Вторая мировая как ребусДень Победы в Европе, но не для всех. Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая. Таковы результаты исследования, проведенного для Sputnik News компанией IFop.
"Против чего надо выступать - это против фальсификации истории, которая тоже имеет место. Американские ученые выступают и говорят, что Берлин и Восточную Европу освободили на самом деле не Россия и не Красная армия, а 1-й Украинский фронт, то есть украинцы. Это действительно фальсификация, но многие это повторяют, даже федеральный президент Германии позволил себе такой ляп", - отметил эксперт.
Путин написал статью о Второй мировой войне. Она носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". Президент РФ, в частности, пишет, что попытки ревизии итогов мировой войны, которые наблюдаются сегодня на Западе, угрожают принципам мирного развития.
3010000
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Совет Безопасности ООНАлександр РарВладимир ПутинФранцияГерманияАдольф ГитлерВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В МИД оценили возможность переноса штаб-квартиры ООН
Президент РФ Владимир Путин
Немецкий политолог оценил статью Путина о Второй мировой войне
Режиссёр Роман Виктюк после спектакля Служанки, открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка.
Виктюк отреагировал на обвинение в изнасиловании в адрес Райкова
Здание министерства иностранных дел в Киеве
На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Кресла для судей в зале заседаний
Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении при стройке резиденции Путина
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: ряд государств ведут диверсионную работу по изменению функций СБ ООН
Президент РФ Владимир Путин
Британский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Защита по делу MH17 просит расследовать увольнение украинского прокурора
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Нарышкин обвинил США в дискредитации послевоенного миропорядка
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не подтвердил употребление Путиным слов, о которых пишет Болтон
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
МИД КНР назвал слова советника Трампа о расторжении торговой сделки чушью
Так в представлении художника выглядит горячий юпитер, проходящий рядом со звездой
Обнаружен самый молодой горячий юпитер
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев, пытавшихся спасти Захарова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лента новостейМолния