В МИД России оценили идею провести неделю высокого уровня ГА ООН онлайн

"Действительно, сейчас в силу сохраняющейся непростой эпидемиологической обстановки в мире, связанной с распространением коронавируса, обсуждаются различные сценарии проведения недели высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая должна состояться 22-28 сентября с.г. Окончательного решения на этот счет пока не принято", - сказал Ильичев.