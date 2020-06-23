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В МИД России оценили идею провести неделю высокого уровня ГА ООН онлайн
Формат проведения недели высокого уровня Генассамблеи ООН в сентябре еще согласовывается, однако конечное решение о формате участия должны принимать сами... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:35
тиджани мухаммад-банде
война в сирии
петр ильичев
генеральная ассамблея оон
нью-йорк (город)
оон
в мире
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353
60
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60
тиджани мухаммад-банде, война в сирии, петр ильичев, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город), оон, в мире

В МИД России оценили идею провести неделю высокого уровня ГА ООН онлайн

13:49 23.06.2020 (обновлено: 14:35 23.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Формат проведения недели высокого уровня Генассамблеи ООН в сентябре еще согласовывается, однако конечное решение о формате участия должны принимать сами страны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
Ранее председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде разослал членам ООН письмо с предложением, чтобы главы государств и правительств, министры, представляющие государства-члены, представили заранее записанные видеообращения для трансляции на общих прениях. Выступление должно быть представлено каждым государством-членом в секретариат ООН через постоянное представительство страны. В качестве альтернативы отмечается, что заявление может зачитать в зале Генассамблеи постпред страны при ООН. Сейчас предложения председателя ГА ООН обсуждаются странами.
"Действительно, сейчас в силу сохраняющейся непростой эпидемиологической обстановки в мире, связанной с распространением коронавируса, обсуждаются различные сценарии проведения недели высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая должна состояться 22-28 сентября с.г. Окончательного решения на этот счет пока не принято", - сказал Ильичев.
"Понятно, что в нынешних условиях направление в Нью-Йорк многочисленных делегаций маловероятно. Однако мы выступаем за то, чтобы государства-члены сами принимали решение относительно модальностей своего участия, будь то направление видеозаписей выступлений национальных лидеров или физическое присутствие в зале Генассамблеи нескольких официальных представителей. Так или иначе, важно сохранить статус и значение министерской недели, которая является, по сути, главным событием года в международной политике", - пояснил высокопоставленный российский дипломат.
Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>
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Тиджани Мухаммад-БандеВойна в СирииПетр ИльичевГенеральная Ассамблея ООННью-Йорк (город)ООНВ мире
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