В МИД оценили возможность переноса штаб-квартиры ООН

"Что касается вопроса о переносе штаб-квартиры ООН, то не задумываться о такой возможности просто нельзя на фоне многочисленных нарушений со стороны США своих обязательств как страны размещения центральных учреждений всемирной организации. В последнее время американские власти все чаще злоупотребляют этим статусом, не выдавая визы официальным делегатам России и других государств для участия в мероприятиях по линии ООН, а также оказывая давление на представительства неугодных стран в Нью-Йорке", - заявил Ильичев.