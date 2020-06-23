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В МИД оценили возможность переноса штаб-квартиры ООН
Идея переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка не потеряла актуальность, но реализовать ее сейчас трудно не только по политическим и юридическим соображениям, но... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:34
петр ильичев
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
петр ильичев, генеральная ассамблея оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нью-йорк (город), оон, сша, в мире

В МИД оценили возможность переноса штаб-квартиры ООН

13:45 23.06.2020 (обновлено: 14:34 23.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Идея переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка не потеряла актуальность, но реализовать ее сейчас трудно не только по политическим и юридическим соображениям, но и по причине финансовых последствий COVID-19, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
"Что касается вопроса о переносе штаб-квартиры ООН, то не задумываться о такой возможности просто нельзя на фоне многочисленных нарушений со стороны США своих обязательств как страны размещения центральных учреждений всемирной организации. В последнее время американские власти все чаще злоупотребляют этим статусом, не выдавая визы официальным делегатам России и других государств для участия в мероприятиях по линии ООН, а также оказывая давление на представительства неугодных стран в Нью-Йорке", - заявил Ильичев.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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Эксперт оценил идею перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка
При этом он отметил, что говорить о полномасштабном переносе центральных учреждений ООН из США в другую страну "на данный момент проблематично в силу обстоятельств политического, юридического и финансового свойства". "Любое решение Генассамблеи ООН на сей счет потребовало бы не менее двух третей голосов государств-членов, а также значительные ресурсы на обустройство новой штаб-квартиры и переезд постоянных представительств. В нынешней непростой экономической конъюнктуре заводить речь о дополнительных тратах на передислокацию ООН едва ли оправданно", - подчеркнул дипломат.
Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>
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Петр ИльичевГенеральная Ассамблея ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Нью-Йорк (город)ООНСШАВ мире
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