В МИД оценили возможность переноса штаб-квартиры ООН

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Идея переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка не потеряла актуальность, но реализовать ее сейчас трудно не только по политическим и юридическим соображениям, но и по причине финансовых последствий COVID-19, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
"Что касается вопроса о переносе штаб-квартиры ООН, то не задумываться о такой возможности просто нельзя на фоне многочисленных нарушений со стороны США своих обязательств как страны размещения центральных учреждений всемирной организации. В последнее время американские власти все чаще злоупотребляют этим статусом, не выдавая визы официальным делегатам России и других государств для участия в мероприятиях по линии ООН, а также оказывая давление на представительства неугодных стран в Нью-Йорке", - заявил Ильичев.
27 сентября 2019, 18:03Эксперт оценил идею перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка
При этом он отметил, что говорить о полномасштабном переносе центральных учреждений ООН из США в другую страну "на данный момент проблематично в силу обстоятельств политического, юридического и финансового свойства". "Любое решение Генассамблеи ООН на сей счет потребовало бы не менее двух третей голосов государств-членов, а также значительные ресурсы на обустройство новой штаб-квартиры и переезд постоянных представительств. В нынешней непростой экономической конъюнктуре заводить речь о дополнительных тратах на передислокацию ООН едва ли оправданно", - подчеркнул дипломат.