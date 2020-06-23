В Ленинградской области арестовали экс-депутата, ранившего женщину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Приозерский районный суд арестовал на два месяца стрелявшего по лодке с людьми и ранившего женщину исполнительного директора коммерческой организации и бывшего муниципального депутата Илью Русинова, сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда.
"Суд вынес решение об избрании меры пресечения в отношении Русинова в виде ареста сроком на два месяца. Срок меры по 20 августа", - сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда.
Ранее полицейские задержали 35-летнего исполнительного директора коммерческой организации Русинова, который вечером 20 июня в поселке Студеное из своего охотничьего карабина выстрелил с берега по лодке с людьми. После стрельбы с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии госпитализирована жительница Всеволожского района 1988 года рождения. После произошедшего членство Ильи Русинова в партии "Единая Россия" было приостановлено. Было возбуждено уголовное дела по статье о покушении на убийство. Известно, что Русинов является экс-муниципальным депутатом от округа "Измайловское" пятого созыва. Он сдал мандат в 2019 году, а сейчас работает исполнительным директором в коммерческой структуре.