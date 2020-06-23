В Ленинградской области арестовали экс-депутата, ранившего женщину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Приозерский районный суд арестовал на два месяца стрелявшего по лодке с людьми и ранившего женщину исполнительного директора коммерческой организации и бывшего муниципального депутата Илью Русинова, сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда.