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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200623/1573360842.html
МИД обвинил США в поощрении курдского сепаратизма в Сирии
США в Сирии сконцентрировались на поощрении курдского сепаратизма, финансируя его за счет прибыли от незаконной торговли сирийской нефтью, заявил в интервью РИА РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:34
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РИА Новости
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353
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россия, война в сирии, петр ильичев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, сирия, оон, сша, в мире

МИД обвинил США в поощрении курдского сепаратизма в Сирии

13:43 23.06.2020 (обновлено: 14:34 23.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США в Сирии сконцентрировались на поощрении курдского сепаратизма, финансируя его за счет прибыли от незаконной торговли сирийской нефтью, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Он напомнил, что иностранное присутствие в Сирии должно осуществляться либо по приглашению правительства САР, либо санкционироваться резолюцией СБ ООН. Однако "ни то, ни другое условие в случае ведомой США антиигиловской коалиции не выполняется", а значит речь идет о нарушении суверенитета САР.
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"Изначально американцы и их союзники оправдывали свое вторжение необходимостью борьбы с ИГИЛ*. Со временем, однако, их антитеррористические усилия трансформировались в геополитический эксперимент. Группировка ИГИЛ*, несмотря на победные реляции Вашингтона, так и не была разгромлена. Зато США сконцентрировали свои действия в Сирии на поощрении курдского сепаратизма на деньги от незаконной торговли сирийской нефтью из Заевфратья", - заявил Ильичев.
Он добавил, что "другим примером стремления США подорвать территориальную целостность Сирии является решение администрации США о признании суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанскими высотами".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>
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Война в СирииРоссияВойна в СирииПетр ИльичевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНСирияООНСШАВ мире
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