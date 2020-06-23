МИД обвинил США в поощрении курдского сепаратизма в Сирии

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США в Сирии сконцентрировались на поощрении курдского сепаратизма, финансируя его за счет прибыли от незаконной торговли сирийской нефтью, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Он напомнил, что иностранное присутствие в Сирии должно осуществляться либо по приглашению правительства САР, либо санкционироваться резолюцией СБ ООН. Однако "ни то, ни другое условие в случае ведомой США антиигиловской коалиции не выполняется", а значит речь идет о нарушении суверенитета САР.
"Изначально американцы и их союзники оправдывали свое вторжение необходимостью борьбы с ИГИЛ*. Со временем, однако, их антитеррористические усилия трансформировались в геополитический эксперимент. Группировка ИГИЛ*, несмотря на победные реляции Вашингтона, так и не была разгромлена. Зато США сконцентрировали свои действия в Сирии на поощрении курдского сепаратизма на деньги от незаконной торговли сирийской нефтью из Заевфратья", - заявил Ильичев.
Он добавил, что "другим примером стремления США подорвать территориальную целостность Сирии является решение администрации США о признании суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанскими высотами".
*Террористическая организация, запрещенная в России.